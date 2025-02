Pedro Sola dedica emotivo mensaje a Daniel Bisogno: ‘Te vamos a extrañar’ | VIDEO

A días de la muerte de Daniel Bisogno, las personas cercanas al conductor se encuentran en un momento de luto, donde aprovechan para recordar aquello que marcó la trayectoria del famoso, pero también compartir sus sentimientos por la pérdida, como ha sucedido con Pedro Sola.

Si bien ya en el pasado homenaje a Daniel Bisogno, Pedro Sola había tomado la palabra, el famoso compañero de Pati Chapoy tiene más que decir sobre su compañero que falleció el pasado jueves tras una larga lucha contra enfermedades que lo tuvieron en el hospital por meses.

Pedro Sola da emotivo discurso en el homenaje a Daniel Bisogno. ı Foto: Ventaneando

Pedro Sola dedica mensaje a Daniel Bisogno

Fue a través de un video que el ‘tío Pedrito’ compartió sus reflexiones ante la muerte de su compañero y amigo. En ese sentido, se sincero ante sus más de 300 mil seguidores en Instagram al aparecer frente a la cámara, vistiendo de negro y expresando su sentir.

El economista recordó la amabilidad, cariño y humildad que asegura, caracterizaba a Daniel, a pesar de su personalidad polémica que lo metía en aprietos con el público: “Su personalidad polémica nunca pasó desapercibida; él no había de dos o lo amaban, que afortunadamente la gran mayoría de las personas lo amaban, o no lo querían y eso lo hemos notado ahora en cada una de estas expresiones que hay en las redes”, mencionó.

También recordó el modo en el que su amigo trató de mantenerse en el teatro y en el estudio de Ventaneando, luchando por salir de su enfermedad a pesar de que los diagnósticos pudieran no ser favorables. “Yo siempre tuve la esperanza y la ilusión de que él iba a volver al programa (”Ventaneando"), porque yo lo vi cómo fue mejorando día con día", agregó.

“Hoy que tengo 78 años he visto partir a una enorme cantidad de amigos, gente muy cercana, familiares. Ahora entiendo mejor ese tránsito que todos vamos a pasar tarde o temprano; lo único que me queda decir es gracias Daniel, gracias por tu cariño, amistad, apoyo, entereza. No vas a estar entre nosotros físicamente, pero emocionalmente ahí vas a estar. Todos vamos a recordarte para siempre y estaremos viviendo con este recuerdo tuyo, pero de alegría, talento, simpatía, hasta de vulgaridad que tenías de repente”, reflexionó.

Como un último mensaje, Pedro Sola agradeció a Daniel Bisogno por el tiempo compartido y le dijo: “Hasta pronto Daniel, te voy a extrañar cómo no tienes una idea”.