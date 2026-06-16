Acusan fallas en hospital de Sonora; exigen uno nuevo

Trabajadores del sector Salud bloquearon el Boulevard Morelos en Hermosillo, Sonora, para exigir al gobernador morenista Alfonso Durazo Montaño mejores condiciones laborales y denunciar el deterioro del Hospital Fernando Ocaranza del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el cual, afirmaron, pone en riesgo la vida de pacientes.

Los profesionales de la salud, derechohabientes y sindicalistas aseguraron que entre las deficiencias registradas en el nosocomio están los desperfectos en equipos médicos, servicios de refrigeración con desperfectos constantes, averías mecánicas en elevadores y la falta de aire acondicionado.

El Dato: El Hospital General del ISSSTE Dr. Fernando Ocaranza, es una unidad médica de segundo nivel en Hermosillo que actualmente tiene hospitalizados a 67 pacientes.

De acuerdo con medios locales es de tal la importancia del Hospital Fernando Ocaranza, que las carencias no solamente se limitan a la capital sino que también perjudica a otros municipios como Cajeme, Navojoa, Huatabampo, Guaymas, Empalme, Magdalena, Ímuris, Nogales, Agua Prieta y San Luis Río Colorado.

Algunos empleados mencionaron además de que el lugar opera en condiciones delicadas, hay preocupación por la salud de los pacientes, debido a los constantes apagones y fallas eléctricas en los equipos.

66 años tiene el hospital desde los primeros servicios

La líder de pensionados y jubilados del ISSSTE en Sonora, María Eugenia Rodarte, mencionó que la prioridad es un nosocomio digno y que brinde un mejor servicio, porque la mayoría son viejos y se necesita una atención médica adecuada.

Por ello, los trabajadores pidieron a Durazo Montaño la construcción de un nuevo nosocomio, ya que las condiciones actuales del hospital, —que es uno de los principales centros de atención para derechohabientes federales en Hermosillo—, ponen en riesgo tanto a los pacientes como al personal de salud.

Desde las 07:00 horas los manifestantes cerraron parcialmente la circulación sobre el Boulevard Morelos, el bloqueo ocasionó grandes afectaciones a la movilidad de los ciudadanos de Hermosillo, quienes tardaron horas en poder transitar por la zona.

Al lugar acudió el gobernador Alfonso Durazo —quien fue recibido con abucheos por los trabajadores— para sostener una reunión con los manifestantes.

Durazo reconoció las malas condiciones del hospital tras un recorrido y aseguró que en las áreas que visitó “no hay ninguna que salve”.

“Recorrí todas las áreas y francamente no hay ninguna que se salve, debo decirlo. Nada más que, debo recordar, ésta es una institución federal y estoy aquí, porque, aunque legalmente no corresponda al Gobierno del estado, aquí hay sonorenses que tienen un problema y es cuando entra el gobernador, sea el tema de carácter federal o local”, dijo el mandatario.

Los inconformes reiteraron al gobernador la urgencia de construir un nuevo hospital, pues aseguraron que las condiciones del actual nosocomio son precarias.

El gobernador se comprometió a reunirse con las personas correspondientes para acordar una solución al problema.

También dijo que ya existe un terrero disponible para la construcción del hospital, sin embargo, no dio detalles sobre la ubicación.

“Yo les decía ayer, yo ya tengo terreno disponible, ya lo doné. Eso no corresponde al Gobierno del estado, pero yo voy a empujar y ser parte del planteamiento”, dijo el mandatario.

Ésta es la segunda visita que hace el mandatario, pues el pasado domingo también acudió a platicar con los informes donde aseguró que aunque entiende “no es de varita mágica, pero se atenderá el problema”.

Cabe mencionar que de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de Sonora correspondiente al año 2026, el Gobierno de Sonora que encabeza el morenista Alfonso Durazo aplicó un recorte a la Secretaría de Salud por 819 millones 555 mil 283 pesos, a pesar de las reiteradas protestas del personal del sector Salud por la falta de insumos y material de trabajo en los hospitales dependientes de la entidad.

La Secretaría de Salud Pública pasó de recibir 6 mil 509 millones 621 mil 812 pesos a 5 mil 690 millones 66 mil 529 pesos, una variación porcentual de 12.6 puntos.

Ésta no es la primera vez que ciudadanos de Sonora se manifiestan por las malas condiciones de los hospitales.

En febrero, debido a la falta de materiales, insumos y medicamentos, así como por presuntas violaciones a los derechos laborales, los trabajadores de la salud decidieron trabajar bajo protesta, colocando un mensaje afuera del Hospital General del Estado de Sonora (HGES).

Durante la protesta, el Movimiento por Enfermería en Sonora (Moveson), uno de los grupos manifestantes, expuso que también prevalece rezago en las cirugías, como son las oftalmológicas y las generales.

En aquella ocasión Gerardo Gaytán Trasviña, vocero del Movimiento por Enfermería en Sonora, señaló que hay “desabasto de materiales tan básicos como el alcohol, el cual estuvimos dos semanas batallando porque no teníamos ni una botella en el hospital”.