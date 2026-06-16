Alcalde asesinado no pidió protección, aseguran

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó que el alcalde de San Miguel Amatitlán, Ángel Bravo Martínez, quien fue víctima de un ataque armado, no había solicitado medidas de protección ni tampoco presentó denuncia alguna ante la Fiscalía del estado.

En conferencia, el mandatario estatal destacó que las autoridades trabajan desde el primer momento para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.

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“Quiero enfatizar que el presidente no había solicitado medidas de protección y no presentó denuncia alguna ante la fiscalía. Desde el primer momento se desplegó un operativo interinstitucional para garantizar que este crimen no quede impune”, dijo.

Bravo Martínez fue asesinado a balazos el sábado pasado en el municipio de San Miguel Amatitlán, cuando sujetos le dispararon al salir de su casa. Días antes había sido víctima de un presunto asalto en la carretera Acatlán-Oaxaca.

Según medios locales tras este hecho el alcalde había mostrado preocupaciones por su seguridad, por lo que habría pedido protección a las autoridades estatales.

Ayer, el presidente del PAN Jorge Romero, denunció que el edil había solicitado protección y fue ignorado.

“Exigimos la absoluta responsabilidad respecto al gobernador de Oaxaca, a quien verbal directamente el pasado 11 de mayo en una junta de seguridad, Joel Bravo le pidiera protección porque estaba siendo extorsionado y amenazado”, aseguró el panista.

En otro hecho, las autoridades locales y la Fiscalía de Oaxaca confirmaron ayer el doble homicidio de Carlos Orocio, expresidente municipal de San Juan Quiahije y de su hijo Celestino Orocio, en la Costa del estado.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo cuando las víctimas sufrieron una agresión con disparos de arma de fuego mientras se encontraban al interior de una obra en construcción ubicada en el paraje Camino a San José Ixtapan, en el Sector 4 de la población, en Cieneguilla perteneciente al municipio de San Juan Quiahije, en Oaxaca.

El expresidente municipal de San Juan Quiahije, Carlos Orocio, fungió como autoridad apenas en el pasado trienio 2023-2025.