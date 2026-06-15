Tijuana dona predios para Viviendas del Bienestar; impulsa acceso

Familias trabajadoras de Tijuana están un paso más cerca de tener una vivienda digna y propia. El gobierno municipal, encabezado por el alcalde Ismael Burgueño Ruiz, aprobó la donación de tres predios estratégicos. Estos terrenos se destinarán a la construcción de vivienda de interés social, integrando a la ciudad al programa nacional "Vivienda para el Bienestar“, facilitando el acceso a un patrimonio seguro para tijuanenses.

Donan predios en la Zona Este y San Antonio

Los terrenos seleccionados se ubican en zonas de crecimiento urbano y alta demanda habitacional, incluyendo áreas de la Zona Este y la delegación San Antonio de los Buenos. Su elección garantiza un desarrollo ordenado, con acceso a servicios básicos y buena conectividad a centros económicos, favoreciendo la integración de nuevas comunidades y evitando la expansión desordenada.

El alcalde Burgueño Ruiz destacó la coordinación con el Gobierno de México en esta acción. “Dimos un paso importante con la donación de predios que permitirán avanzar en la construcción de vivienda y brindar más oportunidades a familias tijuanenses de acceder a un patrimonio digno y con certeza jurídica", afirmó el edil. Esta colaboración es clave para acercar oportunidades a quienes históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a una casa propia.

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Tijuana se une al plan de Claudia Sheinbaum

La medida se alinea con la estrategia nacional de vivienda impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es ampliar este derecho en todo el país. Tijuana se convierte así en parte fundamental de uno de los programas de vivienda más ambiciosos de las últimas décadas en México.

A nivel nacional, el programa "Vivienda para el Bienestar" ya muestra avances significativos. Datos de la presidenta Sheinbaum indican que más de 274 mil viviendas se construyen y otras 604 mil ya están contratadas. La meta sexenal es construir 1.8 millones de viviendas para beneficiar a cerca de siete millones de personas, además de acciones como mejoramientos y entrega de escrituras.

El gobierno municipal de Tijuana ha reiterado su compromiso de seguir colaborando con las autoridades federales. El objetivo es que esta política pública se traduzca en resultados tangibles para las familias tijuanenses, fortaleciendo la vivienda como derecho y herramienta de bienestar social.

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JVR