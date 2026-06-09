Y beneficia a ciudadanos

‘Mundial Social’ fortalece a la juventud de Tijuana con deporte, cultura y recuperación urbana: Ismael Burgueño’

Murales, torneos de futbol y la rehabilitación de 5 unidades deportivas en Tijuana son algunas de las acciones en el marco de esta fiesta deportiva

El 'Mundial Social' llegó a la localidad de BC.
El 'Mundial Social' llegó a la localidad de BC. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Tijuana, Baja California — En el marco del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Tijuana ha intensificado una serie de acciones deportivas, culturales y comunitarias que buscan convertir el torneo en una oportunidad de desarrollo para la ciudad.

Bajo la coordinación del gobierno municipal encabezado por Ismael Burgueño Ruiz, y en colaboración con autoridades estatales y federales, se han impulsado proyectos de infraestructura deportiva, recuperación de espacios públicos y actividades dirigidas a la niñez

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