La Chilindrina y Doña Florinda recuerdan al Profesor Jirafales a 10 años de su muerte

Han pasado diez años desde la partida de Rubén Aguirre, el entrañable Profesor Jirafales de El Chavo del Ocho, y sus compañeros de elenco continúan recordándolo con cariño.

Tanto María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, como Florinda Meza, Doña Florinda, compartieron mensajes emotivos en redes sociales resaltando el legado que dejó el actor.

Hoy, la figura del Profesor Jirafales sigue siendo símbolo de ternura y humor en la televisión latinoamericana, y miles recuerdan las enseñanzas del querido maestro de la vecindad.

La Chilindrina publica foto inédita con el Profesor Jirafales a 10 años de su muerte

María Antonieta de las Nieves, quien dio vida a La Chilindrina, recordó a Rubén Aguirre, el eterno Profesor Jirafales, a 10 años de su muerte. La actriz publicó una foto inédita con el histrión, donde aparecen abrazados y sonrientes.

La intérprete de El Chavo del Ocho también compartió un emotivo mensaje para su compañero de set, a quien describió como “un compañero entrañable, un caballero dentro y fuera de los foros, y una persona a la que siempre llevaremos en el corazón”.

“Gracias por las risas, las enseñanzas, la amistad y todos los momentos compartidos. Tu legado sigue vivo en cada episodio, en cada recuerdo y en el cariño de millones de personas alrededor del mundo. Te extrañamos y te recordamos siempre”, agregó La Chilindrina a su mensaje, que ya acumula más de 20 mil Me Gusta en Instagram.

La Chilindrina recuerda al Profesor Jirafales (Rubén Aguirre) ı Foto: Captura de pantalla

Doña Florinda comparte un emotivo mensaje para el Profesor Jirafales

Por su parte, la actriz Florinda Meza, quien interpretó a Doña Florinda en El Chavo del Ocho, compartió a través de Instagram una imagen animada dedicada al Profeso Jirafales, interpretado por el actor mexicano Rubén Aguirre.

En la foto se aprecia una mesa con dos tazas de café, mientras la mamá de Quico espera a alguien frente a la puerta de su casa. “10 años sin ti, querido “Profesor Jirafales” ¿No gustan pasar a tomar una tacita de recuerdos? Los leo”, escribió Florinda Meza.

En los comentarios, miles de fans del programa de Chespirito compartieron con nostalgia anécdotas sobre El Chavo del Ocho y cómo para muchos el Profesor Jirafales fue un ejemplo de dedicación y amor a la docencia.

Mensaje de Doña Florinda para el Profesor Jirafales ı Foto: Captura de pantalla

¿De qué murió Rubén Aguirre, quien dio vida al Profesor Jirafales?

Rubén Aguirre falleció el 17 de junio de 2016, a los 82 años, en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Su muerte se debió a complicaciones derivadas de una neumonía, enfermedad que se agravó por los problemas de salud que ya enfrentaba, entre ellos la diabetes y secuelas de un accidente automovilístico ocurrido años atrás.

Durante sus últimos meses, el actor estuvo bajo cuidados médicos constantes, acompañado de su familia, quienes siempre destacaron su fortaleza y buen ánimo pese a las dificultades.

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