Muere Maricarmen Vela, actriz de ‘El Chavo del 8′

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) dio a conocer la muerte de Maricarmen Vela, reconocida actriz de origen español y nacionalidad mexicana que destacó por participar en producciones de Televisa, incluyendo ‘El Chavo del 8′.

Fue a través de un comunicado de la organización para actores que se dio a conocer la muerte de la mujer, en un mensaje breve donde enviaban sus condolencias a la familia de la artista.

“La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz”, informó.

En la publicación, se incluyó una foto de ella durante su juventud y en redes sociales lamentaron el fallecimiento con mensajes como “una gran pérdida” y “descanse en paz”, entre otros.

¿Quién era Maricarmen Vela?

No se sabe la edad de la mujer, quien comenzó con su carrera artística en el año 1958 con la película Te vi en TV. A través de los años, formó parte de varios proyectos más que la convirtieron en un rostro conocido del medio.

Algunas de las producciones donde participó fueron emitidas a otros países. Formó parte de series icónicas y unitarios como El chavo del ocho, Mujer casos de la vida real, Como dice el dicho, entre otras.

Fue en 2020 que la actriz se decidió retirar de al vida pública sin dar a conocer más motivos en torno a su decisión. Su última aparición en televisión ocurrió en un episodio de la serie Como dice el dicho.

Una de las últimas memorias públicas de ella es una entrevista donde habla de las dificultades que enfrentaba por la pandemia de Covid-19. En ese entonces, relataba que se quedó dentro de su casa desde el inicio de la contingencia.

“Yo vivo con mi hijo. Mi hijo sale a comprar lo que se necesita. Hace todo lo que no puedo hacer fuera. Me quedo dentro de la casa y francamente es aburridísimo. A las mujeres nos gusta salir”, relató entonces.

Tras revelarse la información de su muerte, la familia de Maricarmen Vela ha preferido mantenerse en silencio ante el duelo que enfrentar, al no revelar su causa de muerte o algún otro detalle al respecto.