Celine Dion sorprende con retorno a escenarios de París

CELINE DION regresará a los escenarios en septiembre para su primera serie de conciertos desde que dio a conocer su diagnóstico de síndrome de la persona rígida, que provoca espasmos musculares, incluidas constricciones en las cuerdas vocales. El anuncio lo hizo ayer al revelar una residencia de cinco semanas en París, Francia.

La galardonada intérprete señaló que ofrecerá 10 conciertos en la Arena de La Défense de la capital francesa entre el 12 de septiembre y el 14 de octubre, un importante hito luego de permanecer alejada de los escenarios desde que se reveló su raro trastorno neurológico en 2022.

En un emotivo mensaje en video grabado bajo la Torre Eiffel, el día de su cumpleaños 58, Celine Dion agradeció a sus fans por el apoyo durante sus problemas de salud y expresó que se siente “fuerte” y “emocionada” por volver.

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4 después de su diagnóstico, retoma los conciertos

“En los últimos años, cada día que ha pasado, he sentido sus oraciones y su apoyo. Este año, tengo la oportunidad de verlos, de cantar para ustedes una vez más en París”, comentó.

Detalló está mejor. “Estoy controlando mi salud, estoy cantando de nuevo, bailando un poco”, dijo.

La gira Celine Dion Paris incluirá su repertorio de éxitos en inglés y francés. La producción está en manos del director creativo, Willo Perron.

El anuncio de su regreso no fue totalmente sorpresivo, ya que algunas pancartas con los títulos de sus canciones aparecieron la semana pasada por toda la ciudad francesa.

Celine Dion había dejado prácticamente de lado sus presentaciones desde que canceló su gira Courage World Tour conforme su condición avanzaba. Hizo un regreso breve en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024.