La Chilindrina sufre aparatosa caída a días de ser hospitalizada | VIDEO

María Antonieta de las Nieves, también conocida como La Chilindrina, tuvo una aparatosa caída el pasado fin de semana mientras se encontraba en las instalaciones del Teatro de los Insurgentes de la CDMX y a días de haber encendido las alarmas por ser hospitalizada.

El estado de salud de María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’ ha generado preocupación en redes sociales, aunque ya aclaró que se encuentra mucho mejor. "Hola amigos. Aquí como siempre, estoy haciendo mis dibujitos, mis bromas, las cosas que me gusta hacer. La estoy pasando muy bien”, aseguró el pasado 26 de agosto desde su casa.

María Antonieta de las Nieves 'La Chilindrina' ı Foto: IG: @lachilindrina_oficial

La aparatosa caída de María Antonieta de las Nieves

La mujer de 78 años se encontraba subiendo las escaleras en la zona de público cuando un mal paso hizo que se tropezara y se cayera a la mita de uno de los pasillos. En el video, de puede apreciar que la mujer alcanzó a agarrarse y usó el otro brazo para tratar de amortiguar la caída.

Después de un segundo, ella comienza a levantarse y pronto es auxiliada por otras dos mujeres que se encontraban en la zona. De este modo, ella pudo incorporarse por completo y seguir avanzando para llegar a su destino. Se desconoce si se lastimó por la caída.

A pesar de que se encuentra en un estado de salud óptimo, la reciente caída que vivió la famosa mientras estaba en el teatro generó nuevas preocupaciones por parte de la audiencia, quienes mencionaron que cualquier tipo de accidente a una edad avanzada puede generar consecuencias terribles.

🚨 🚨ACCIDENTE | ¡Se cayó LA CHILINDRINA! 😰



María Antonieta de las Nieves, a sus 78 años, acudió a ver la obra Cabaret en el Teatro de los Insurgentes cuando dio un mal paso que provocó su caída.



Afortunadamente todo quedó en un susto y la querida actriz se encuentra bien 🙏💔… pic.twitter.com/3XwPWMCsrb — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 1, 2025

El público en redes sociales destacó el riesgo que podría enfrentar La Chilindrina por haberse caído y celebraron que se encuentra bien después del incidente y de que en días anteriores, su hospitalización por deshidratación la pusiera en el centro de atención.

Te dejamos algunas reacciones: