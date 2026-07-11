Después de más de una década de rumores y retrasos, el sueño de ver al famoso ninja rubio en la pantalla grande comienza a hacerse realidad.

Lionsgate confirmó que el live action de Naruto entró en fase de preproducción y que el casting mundial ya está abierto. Con esto, la franquicia da un paso histórico hacia Hollywood, respaldada por su creador Masashi Kishimoto, quien expresó entusiasmo y confianza en el proyecto.

Live action de Naruto: Inicia casting mundial con la bendición de Kishimoto

El live action de Naruto, la historia de anime que ha conquistado a millones de personas en el mundo, ya está cocinándose. Lionsgate confirmó en un comunicado en su sitio web que se busca a los intérpretes de Naruto, Sasuke y Sakura, sin limitarse a actores japoneses.

Lo más llamativo es que el legendario Masashi Kishimoto, creador de este universo de ninjas, dejó claro que da su bendición a la adaptación, la cual estará supervisando de cerca. “Mi trabajo, Naruto, ¡se va a convertir en una película de Hollywood! Tengo muchas ganas de ver todas las batallas que nos traerán los increíbles y apasionados actores”, comentó.

Destin Daniel Cretton también confirmó con felicidad que dio inicio el casting mundial para la adaptación de Naruto. A través de su cuenta de Instagram, el director de Spider-Man: Brand New Day compartió un emotivo mensaje dedicado a Kishimoto y una fotografía junto a él.

“Las historias del sensei Kishimoto han inspirado a generaciones de fans en todo el mundo, y es un honor llevar su mundo y personajes a la gran pantalla en live action por primera vez. Estoy emocionado de iniciar esta búsqueda de casting a nivel mundial para nuestro Equipo 7 y de dar vida al increíble universo de NARUTO”, expresó el cineasta.

Publicación de Kishimoto y Destin Daniel Cretton sobre el live action de Naruto ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuándo se estrenará el live action de Naruto?

Por ahora, no existe una fecha oficial de estreno del live action de Naruto. El comunicado de Lionsgate sólo confirma que la película está en preproducción y que el casting es la prioridad inmediata.

Una vez seleccionados los protagonistas del Equipo 7, se definirá el calendario de rodaje y, después, el estreno en cines y en streaming.

Puedes leer: