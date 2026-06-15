Aaron Mercury revela cuál fue su última conversación con Oliver Tree antes de su muerte | VIDEO

Aaron Mercury logró formar una amistad sólida con Oliver Tree antes de la muerte del cantante, quien falleció en un terrible accidente aéreo cuando dos helicópteros colisionaron entre si en el cielo de Brasil este 14 de junio.

Ante esto, el influencer mexicano no perdió la oportunidad de hablar directamente de su relación con el intérprete de ‘Miss You’, así como destacar la calidad de ser humano de Oliver Tree y su talento como artista.

Aaron Mercury rompe el silencio y se pronuncia en redes tras el fallecimiento de su amigo Oliver Tree. pic.twitter.com/XKjcE837YD — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 14, 2026

“Estoy devastado por la noticia. De verdad que no me lo creo. Me quedo corto con las palabras buenas para describir a Oliver”, lamentó Aaron Mercury llorando y aseguró que valoró mucho el tiempo que tuvieron juntos. “Cada persona que lo conoció va a estar de acuerdo conmigo, lo buena persona que era”, agregó.

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La última conversación de Oliver Tree y Aaron Mercury

En un encuentro con medios de comunicación, el joven actor fue cuestionado sobre su amigo cercano y dio nuevas declaraciones sobre la pérdida que sufre. Además, confesó cuál fue la última conversación que sostuvo con el famoso.

Según contó, su última conversación ocurrió a través de una llamada en la que hablaron sobre los videos virales que grabaron juntos, pues hay muchos que no se han publicado porque la idea era seguir creando contenido.

“La última conversación nada más tomé una llamada, justo en un llamada, y hasta saludó a Lucca (de la Torre, hijo de Arath de la Torre), el Oliver, porque Lucca era fan y lo último que hablamos fue justo que le había mandado como unos videos de ‘oye qué te parece si subimos este’, era uno de un antro donde movíamos la cabeza y otro en donde él me mandó sus clips para decir que según había chocado con mi coche”, confesó.

También hizo mención a un video que publicó recientemente en el que Oliver Tree se despide de él y le dice que no se quiere ir. En el video, Aaron Mercury agregó detalles sobre la muerte del músico, al ser publicado el día de su muerte.

“Era un video estúpido donde según él se quería quedar con mi casa y mi familia, y tomó este giro como de despedida más tenso, pero quise publicarlo como homenaje. Yo tengo muchos videos con él porque planeábamos hacer otras cosas más e irlos subiendo con el tiempo, como para que siguiéramos juntos, pero no sé qué hacer con todos esos videos, la verdad”, indicó.

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