Supernova 2026 es uno de los eventos de boxeo entre creadores de contenido más esperado y una de las peleas que más llama la atención es la que habrá entre Aaron Mercury y Mario Bautista, dos personalidades reconocidas en Internet.

Tanto Aaron Mercury como Mario Bautista tienen una historia similar en las redes sociales, pues ambos cuentan con una amplia cantidad de público femenino que los consideran muy atractivos, sin mencionar que tienden a ser desestimados por quienes no disfrutan de su contenido.

A pesar de todo, ambas celebridades han conseguido sobreponerse a las críticas que reciben y triunfan en sus respectivas carreras; uno como creador de contenido y futuro actor y el otro como cantante mientras se mantiene muy activo en sus redes sociales.

¿Cuánto pesa y cuánto mide Mario Bautista?

Uno de los aspectos más importantes en las peleas de box es saber cuánto miden y pesan los competidores, ya que esto puede determinar si existe una ventaja importante de un participante sobre otro, a pesar de que no siempre es algo definitivo.

De acuerdo con la información publicada por el sitio oficial de Supernova Génesis, Mario Bautista reportó un peso de 66.5 kilos y mi1.72 metros. Se encuentra en un peso normal y sano.

Por otro lado, su rival pesa 69 kilos y mide 1.73 metros, lo que es dos kilos y medio más alto que el de su rival. Ambos llevarán guantes de 12 onzas y pelearán tres rounds sin careta, por lo que es una pelea muy esperada.

ElSupernova 2026se llevará a cabo este 26 de abril y se podrá ver a través de la plataforma destreamingde Netflix. En México, la presentación podrá verse a partir de las 19:00 horas (CDMX) / 18:00 horas (Pacífico). Para tener acceso al evento, es importante que tengas una suscripción activa en la plataforma.

Por su parte, Mario Bautista se ha mostrado enfocado en su entrenamiento para la pelea contra Aaron Mercruy, donde busca ganar por segunda vez. También ha compartido otros proyectos como su música, en la que trabaja con pasión.