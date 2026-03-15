Ring Royale 2026: así fue la entrada de Carlos Trejo al cuadrilátero

Así fue la entrada de Carlos Trejo a Ring Royale

El enfrentamiento entre Carlos Trejo y Alfredo Adame es uno de los combates que más expectativa generó dentro del evento Ring Royale 2026, debido a la rivalidad mediática que ambos personajes han mantenido durante años.

Desde su aparición rumbo al ring, el llamado “cazafantasmas” provocó reacciones entre los aficionados que esperaban ver finalmente el enfrentamiento con Alfredo Adame, una confrontación que ha sido tema recurrente en el mundo del espectáculo mexicano.

Así fue su entrada

El famoso cazafantasmas entró con una melodía que hizo alusión a su amplia carrera como investigador paranormal.

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En primer lugar, entro su esposa, con un vestido y túnica negra, seguido por Carlos Trejo y su equipo.

Una vez arriba del ring, Carlos Trejo se negó a hablar, simplemente se preparó con su careta blanca y guantes dorados, mostrando un gran enojo.

Recordando que desde la alfombra roja llegó afirmando que estaba listo para su esperado combate contra Alfredo Adame, a quien tacho de cobarde por quejarse luego de un golpe recibido durante el pesaje.

El escritor de ‘Cañitas’ fue ovacionado por el público durante su entrada.

La entrada de Carlos Trejo en #RingRoyale se quedo mudo 🥊😂 pic.twitter.com/o5Q7EPjIXL — Perspectiva (@xPerspectiva) March 16, 2026

¿Por qué se odian Carlos Trejo y Alfredo Adame?

La confrontación entre Carlos Trejo y Alfredo Adame tiene varios años de historia. Ambos han protagonizado discusiones públicas, declaraciones y enfrentamientos en distintos espacios mediáticos, lo que con el tiempo convirtió su conflicto en uno de los más conocidos del espectáculo.

Incluso en 2019 se había anunciado un combate entre ambos; sin embargo, el enfrentamiento no se concretó luego de un incidente en el que Trejo golpeó a Adame con una botella de vidrio, lo que provocó la cancelación del evento en aquel momento.

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LMCT