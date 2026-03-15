¿No va a pelear Alfredo Adame en Ring Royale? Esto se sabe

El conductor Alfredo Adame tiene la pelea estelar pactada en contra del cazafantasmas Carlos Trejo, sin embargo, su ausencia en la alfombra roja ha causado dudas.

En redes sociales, afirmaron que el conductor no peleará contra Trejo debido a lo ocurrido durante el pesaje con el esposo de Karely Ruiz, quien golpeo a Adame por haber ‘ofendido a su esposa’.

Alfredo Adame afirmó que fue ‘lesionado’ por la pareja sentimental de la influencer y que demandaría por los perjuicios ocasionados.

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Al respecto, Karely dijo en la alfombra roja que no tenía miedo a las amenazas de Adame y que incluso ella le pagaba la demanda.

Por su parte, Carlos Trejo dijo sentirse listo para su pelea, y expresó que tuvieron que pasar 20 años para “poder agarrarlo”. Que todo esto iba por todos los insultos que Adame hizo en contra de su familia y por cómo hizo que su hermana “se le volteara”.

Aún no se sabe sobre el paradero actual de Alfredo Adame, pero al inicio del Ring Royale, aún sigue programada su pelea contra Carlos Trejo por lo que su ausencia puede deberse a un retraso solamente.

Cartelera de Ring Royale 2026

Alfredo Adame vs Carlos Trejo (pelea estelar)

Karely Ruiz vs Marcela Mistral

Aldo de Nigris vs Nicola Porcella

Abelito vs Bull Terrier

Alberto del Río “El Patrón” vs Chuy Almada

La Kyliezz y Georgiana vs Alexis Mvgler y Velvetine (pelea de parejas)

Yoiker vs Ronny

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LMCT