¿Dónde ver EN VIVO la pelea de Alfredo Adame vs Carlos Trejo de Ring Royale?

Te decimos dónde ver en vivo la pelea de Alfredo Adame y Carlos Trejo en Ring Royale

Alfredo Adame y Carlos Trejo traen pleito comprado desde hace años, siempre que se ven se quieren agarrar a golpes y por fin llegó el día en el que podrán darse con todo y sin ninguna barrera.

Desde hace muchos años Adame y Trejo se llevan mal y cada que se ven se insultan o se agreden, esta pelea ya se había pactado anteriormente en la Ciudad de México, pero por distintas razones no se pudo concretar solo se golpearon en la conferencia de prensa, en la que Adame terminó con la cabeza abierta y llena de sangre.

Así que este 15 de marzo por fin se llevará a cabo el enfrentamiento del actor y el cazafantasmas.

¿Dónde ver la transmisión en vivo de la pelea de Alfredo Adame y Carlos Trejo?

La pelea se transmitirá en el canal de YouTube de Ring Royale, así como en el canal de Twitch y en la cuenta de TikTok del mismo Ring Royale. A continuación te dejamos el link para que no pierdas detalle de ninguno de los enfrentamientos de este evento de box entre celebridades.

¿A qué hora empieza la pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame?

La transmisión del evento comienza a las 4:30 pm, pero porque se emitirá la alfombra roja en la que van a llegar todos los famosos que participan en el evento.

Por otra parte, la transmisión del evento con el arranque de las peleas comienza a las 6:00 pm, la pelea de Adame y Trejo es una de las estelares así que se espera que sea de las últimas que se transmitan en el evento como a las 9:00 o 10:00 pm.

Otra de las peleas estelares es la de Karely Ruiz y Marcela Mistral, por lo que esta también sería casi hacia el final del evento.

El actor de televisión también se echó de enemiga a Karely Ruiz, la insultó y este 14 de marzo en el pesaje el esposo de la influencer golpeó a Adame por haberla llamado “silicón” en las redes sociales.

Carlos Trejo llega con un lesión que sufrió en la calle hace unos días antes de las pelea, sin embargo, el Cazafantasmas llega en buena condición y sus fans esperan que le gane a Adame.