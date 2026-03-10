Carlos Trejo se lesiona por ataque en la calle, ¿Se cancela su pelea contra Alfredo Adame en Ring Royale? | VIDEO

A solo unos días de la pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame en Ring Royale, el famoso cazafantasmas reveló que fue víctima de un ataque afuera de su casa, una situación que resultó en que quedara lesionado y ha puesto en duda si se subirá al ring este 15 de marzo.

No cabe duda que el enfrentamiento entre Alfredo Adame y Carlos Trejo es uno de los más esperados desde hace años, pues las celebridades han tenido problemas desde hace años que han querido resolver a golpes, sin que nunca llegue el momento de la pelea.

Por eso, al anunciarse la pelea en Ring Royale el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey, en redes sociales no ha dejado de hablarse sobre el tema, pues este sería el desenlace de una rivalidad que ha incrementado desde hace años.

TE RECOMENDAMOS: Icónica Las atrevidas FOTOS de Dakota Johnson para Calvin Klein

Carlos Trejo se lesiona a días de su pelea con Alfredo Adame

Fue a través de sus redes sociales que el cazafantasmas habló sobre un episodio reciente donde estuvo en peligro por una persona que lo atacó.

“Cerca de la pelea (en Ring Royale contra Alfredo Adame) un tipo viene con un tubo, alcancé a meter la mano y me pegó en el dedo. Para mí fue un ataque, no, no me robaron nada“, contó a sus seguidores en un video.

En ese sentido, culpó a su contrincante de lo ocurrido: "No tengo la menor duda (de que Alfredo Adame sea el causante), seguramente están tratando de hacer cualquier cosa para que no llegue, pero voy a llegar”, aseguró.

“Entonces ahorita ya aumenté la seguridad y vamos a empezar a andar con el lobo; luego luego se les arrancó y al ver al lobo encima, pues inmediatamente corrieron”, declaró Trejo en una entrevista con Sale el Sol.

Al parecer, la lesión que sufrió no fue suficiente para provocar que Trejo ya no se presente en Ring Royale, por lo que la pelea sigue en pie. Cabe recordar que ambos famosos declararon que ya recibieron su pago por el enfrentamiento y ninguno piensa echarse para atrás.

Las peleas de boxeo que veremos en Ring Royale son:

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo

Karely Ruiz vs. Marcela Mistral

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella

Alberto del Río “El Patrón” vs. Chuy Almada

El Abelito vs. Bull Terrier

Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine