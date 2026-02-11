La conferencia de prensa de Ring Royale 2026 se convirtió en un espectáculo antes de la función principal en la Arena Monterrey. La presentación del esperado enfrentamiento entre Alfredo Adame y Carlos Trejo terminó en un explosivo encuentro lleno de amenazas e insultos, con lo que quedó claro que la rivalidad entre ambos no es una estrategia de marketing, sino un conflicto real.

El actor y el cazafantasmas no dudaron en demostrarse su desprecio frente a los medios y el público que se encontraban en la reunión. Incluso el equipo de seguridad y el propio Poncho de Nigris, organizador del evento de boxeo, tuvieron que intervenir para separarlos; así se vivió.

Adame y Carlos Trejo protagonizan pleito en la presentación de Ring Royale

Durante la conferencia de prensa y la alfombra roja de la presentación de Ring Royale, Alfredo Adame y Carlos Trejo protagonizaron un encontronazo verbal y físico que obligó al equipo de seguridad y al organizador del evento, Poncho de Nigris, a intervenir para evitar que la situación escalara a los golpes.

El enfrentamiento entre el conductor y el cazafantasmas incluyó empujones, gritos y amenazas. Pero la cosa no quedó ahí, pues durante el pleito, uno de ellos lanzó un objeto y este alcanzó a la boxeadora Mariana La Barby Juárez, quien resultó afectada y mostró su molestia en el escenario.

En un video publicado en las redes sociales oficiales de Ring Roya, se aprecia a Adame decir: “Yo tengo la curiosidad de saber de qué anexo sacaste a este gordo bofe”.

El Golden Boy recordó los enfrentamientos que ha tenido con Carlos Trejo: “Lo he correteado cuatro veces, se la he cantado cinco veces, dos veces no llegó. Dice que yo le puse una orden de restricción, es un mitómano, mentiroso”.

En el clip luego aparece el cazafantasmas, quien fue recibido entre aplausos y gritos de los presentes. Trejo se dirige de inmediato con Adame mientras le grita “ven acá, put*”, en ese momento Poncho de Nigris intenta detenerlo y se arma la trifulca.

¿Cuál es el origen de la rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejos?

La disputa entre Alfredo Adame y Carlos Trejo se remonta a más de dos décadas de intercambios públicos a través de acusaciones, insultos y episodios en televisión y redes sociales. Además, esta enemistad pública ha ido escalando con el tiempo.

De acuerdo con teorías de redes sociales, el pleito entre ambos se atribuye a que Adame sentía celos por el alto rating que siempre obtuvo el cazafantasmas. El Golden Boy habría envidiado el éxito de Nuestra Casa, el programa de Trejo del 2002, mientras él conducía Viva la mañana.

Después de eso, según versiones, Alfredo Adame habría planeado un atentado contra Carlos Trejo, pero Trejo se encontraba fuera de la ciudad y no llegó a su casa; la bala impactó a uno de sus empleados y quedó muy cerca de su hija.