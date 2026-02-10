Nicola Porcella se arrepiente de aceptar la pelea con Aldo de Nigris: ‘Ya no apuesten’ | VIDEO

Nicola Porcella y Aldo de Nigris conforman una de las peleas más esperadas de Ring Royale, aunque ahora el actor peruano admitió que se arrepiente de haber aceptado enfrentarse al ex futbolista, lo que ha generado dudas en si el famoso podría cancelar su participación.

La pelea entre Aldo de Nigris y Nicola Porcella reúne a dos de las personalidades más queridas en La Casa de los Famosos México y sin duda, el enfrentamiento dará de qué hablar durante el evento organizado por Poncho de Nigris.

Nicola Porcella se arrepiente de aceptar la pelea con Aldo de Nigris

En una entrevista con De Primer Mano, Nicola habló de lo complicado que ha sido el entrenamiento al que ha tenido que someterse para pelear contra el creador de contenido.

El peruano es apoyado por la campeona de boxeo Mariana ‘La Barby’ Juárez, quien lo ha llevado al límite durante sus entrenamientos. Por este motivo, el famoso ha considerado dejar de lado el exigente proyecto. “La verdad ya me estoy arrepintiendo. Tú no sabes cómo tienes que entrenar todos los días (…) Dije: ‘Dónde me metí’“, comenzó.

Además, admitió que su diferencia de edad con Aldo era un factor que no consideró en un inicio: “Aldo tiene 15 años menos que yo, pero bueno, ya. Ya no apuesten, ya no apuesten. Es un evento muy bonito, lo agarré porque amo la televisión y lo que hago (…) Ahora que ya me subí le dije a Poncho: ‘Ya me quiero bajar’, pero ya me mandó el dinero, ya lo gasté”, dijo el actor.

Aldo de Nigris y Nicola Porcella se enfrentarán el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey en el evento Ring Royale, junto con otras peleas épicas como la de Alfredo Adame contra Carlos Trejo o Karely Ruiz contra Marcela Mistral.