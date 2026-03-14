Esposo de Karely Ruiz golpea a Adame afuera del pesaje | VIDEO

El ambiente previo al Ring Royale 2026 se tornó caótico tras un enfrentamiento entre Alfredo Adame y Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruiz. El actor, fiel a su estilo polémico, lanzó insultos contra la influencer, lo que provocó que Echeverry reaccionara de inmediato.

El colombiano no dudó en defender a su esposa y terminó golpeando al actor frente a cámaras y asistentes. Pero no se fue “limpio”, pues un acompañante del llamado Golden Boy, le pegó por la espalda. Te contamos cómo se vivieron estos momentos de tensión.

Esposo de Karely Ruiz golpea a Adame | VIDEO

De acuerdo con los videos que circulan en redes sociales, el altercado ocurrió a las afueras del lugar donde se realizó el pesaje oficial previo al evento Ring Royale 2026. En las imágenes se observa que el actor pasa caminando cerca de un auto en el que viaja Karely Ruiz y su equipo, mientras la creadora de contenido lo increpa con frases como: “Ojalá pierdas, c*lero”.

Luego se ve a Alfredo Adame acercándose directamente a la camioneta. En ese momento, Jhon Echeverry, esposo de Karely, aparece y le propina al Golden Boy un golpe directo en el rostro, en la mejilla derecha, desatando un caos inmediato.

#ULTIMAHORA 🔴| Esposo de Karely Ruiz agrede a golpes al polémico Alfredo Adame pic.twitter.com/GEhtVOUH3r — Libro Negro (@Libro_negro_) March 14, 2026

Las personas que integran el equipo de Adame intentaron perseguir a la pareja de la influencer, pero quienes estaban en el estacionamiento los detuvieron. Sólo un hombre identificado como Rihani Ivan Hoil Laureano, en Instagram @el_negro_mas_guapo_, contraatacó.

En el video se aprecia que esta persona, que se presenta en redes sociales como “Cantautor/Rapero/Peleador”, logra darle un golpe en la nuca al esposo de Karely Ruiz, quien intenta agacharse para no recibir otro puñetazo.

Un video de este momento fue reposteado por Alfredo Adame en sus redes sociales.

Acompañante de Adame golpea al esposo de Karely Ruiz ı Foto: IG alfredoadame.goldenboy

Mientras tanto, el esposo de Karely Ruiz publicó en sus historias de Instagram un clip que acompañó con el mensaje: "Para que aprendas a respetar a una mujer y no llames a mi esposa put*. A las mujeres se les respeta”.

Esto da a entender que el pleito habría iniciado desde hace unos días, cuando Alfredo Adame llamó “pedazo de silicón” a la creadora de contenido.

Además, Jhon Echeverry, escribió: Te tocó con los gorilas, porque solo no puedes, ya estás muy anciano”.

Mensaje del esposo de Karely Ruiz a Adame ı Foto: Captura de pantalla IG jhonecheverrydj

Hasta el momento, ni Karely Ruiz ni Alfredo Adame han revelado si tomarán medidas legales ante la caótica escena que protagonizaron esta tarde en Monterrey, Nuevo León.