Los ánimos se encendieron entre Marcela Mistral y Karely Ruiz durante el pesaje en la Sultana del Norte este sábado, antes de la esperada pelea que forma parte del evento Ring Royale 2026.

El trámite rutinario de báscula se convirtió de un momento a otro en un espectáculo lleno de tensión, gritos y empujones, lo que deja en claro que la rivalidad entre ambas no es sólo deportiva, sino también personal. Te contamos cómo se vivió este pleito.

Karely Ruiz y Marcela Mistral protagonizan pleito en el pesaje

La creadora de contenido y la exconductora de televisión se encontraron cara a cara este sábado durante el pesaje previo a la pelea que protagonizarán en Ring Royale 2026. Marcela Mistral marcó 58 kilos en la báscula, mientras Karely Ruiz registró 57, por lo que se anunció que ambas se encuentran listas para el combate de mañana.

Sin embargo, el momento del careo fue lo que realmente desató el pleito. Vestidas de negro, como si se tratara de un duelo a muerte, las dos se miraron con evidente hostilidad. Y, hasta ahí, todo transcurría con normalidad, hasta que Marcela Mistral empujó levemente con el hombro izquierdo a Karely.

De inmediato, la influencer empujó con ambos brazos a la otra mujer, dejando en claro que no se anda con rodeos, y comenzó el caos. Ante este gesto, Mistral se molestó e intentó lanzar a su contrincante, pero su esposo, y organizador del evento, Poncho de Nigris se interpuso. El regio se miraba sumamente divertido con la escena.

Así, el pleito en el pesaje no sólo calentó los ánimos, sino que también aseguró que la pelea de Divas será un espectáculo imperdible. Los seguidores de ambas famosas ya cuentan las horas para ver quién se impondrá en el ring y pondrá fin a esta rivalidad que ha capturado la atención de todo México desde hace 6 años.

¿Dónde y cuándo ver la pelea de Karely Ruiz y Marcela Mistral?

La pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral se llevará a cabo este domingo 16 de marzo de 2026 como parte del evento Ring Royale 2026. El combate será transmitido en vivo desde la Arena Monterrey a través de las plataformas Twitch, YouTube y TikTok en @ringroyalefights.

El evento organizado por Poncho de Nigris, esposo de Marcela, contará con otros enfrentamientos:

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella

Alberto del Río El Patrón vs. Chuy Almada

El Abelito vs. Bull Terrier

Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine