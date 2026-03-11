La Arena Monterrey será escenario del duelo entre Karely Ruiz y Marcela Mistral, uno de los más esperados del evento Ring Royale 2026. La pelea entre las divas regias está a pocos días de llevarse a cabo y la emoción va en aumento.

La creadora de contenido y la conductora de televisión se enfrentarán cara a cara, lo que ha generado mucha expectativa en redes sociales, pues han protagonizado peleas y ataques públicos en entrevistas y foros de televisión. Conoce cuánto tiempo falta para la pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral.

¿Cuánto falta para la pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral?

La pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral en el evento Ring Royale 2026 se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey. Eso significa que faltan exactamente 4 días para el combate.

La pelea ha sido bautizada como El Duelo de las Divas en redes sociales, donde miles de usuarios comentan que será un evento inolvidable.

Karely Ruiz y Marcela Mistral pelearán en Ring Royale ı Foto: Especial

Ring Royale 2026 está organizado por Poncho de Nigris, creador de contenido y esposo de Marcela Mistral. El evento también contará con otros combates de influencers y figuras públicas, estos son:

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella

El Patrón vs. Alberto del Ríovs. Chuy Almada

El Abelito vs. Bull Terrier

Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine

Karely Ruiz participó en octubre de 2025 en un evento similar llamado Stream Fighters, en Bogotá, Colombia. La famosa creadora de contenido se enfrentó a la influencer colombiana Karina García y la derrotó. De este modo la regia debutó en el boxeo como ganadora; ahora deberá enfrentarse a Marcela Mistral, quien nunca antes se ha subido al ring.

¿Dónde ver la pelea de Karely Ruiz y Marcela Mistral en el Ring Royale?

La pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral en el evento Ring Royale 2026 se llevará a cabo en la Arena Monterrey el domingo 15 de marzo de 2026. Los boletos para asistir al enfrentamiento ya se vendieron, sin embargo, podrá verse en vivo de manera gratuita a través de las plataformas digitales oficiales del evento, búscala en Twitch, YouTube y TikTok como @ringroyalefights.

La famosa pelea en televisión entre Karely Ruiz y Marcela Mistral

La tensión entre ambas figuras inició en 2020, cuando Karely Ruiz fue invitada a un programa conducido en ese entonces por Marcela Mistral.

Durante la transmisión, la esposa de Poncho de Nigris lanzó comentarios incómodos hacia Karely. Entre ellos el famoso “¿Qué vendes? ¿Qué anuncias?”, que se ha vuelto viral en TikTok y pasó a ser parte de la cultura pop mexicana.

Desde entonces, ambas han tenido roces públicos en redes sociales y entrevistas; hasta que, en junio de 2025, se reunieron en el podcast conducido por De Nigris e hicieron las pases. Las famosas incluso recrearon la mítica escena del “¿Qué vendes? ¿Qué anuncias?” para redes sociales.