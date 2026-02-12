¡Hay pleito! Alfredo Adame le dice ‘trozo de silicón’ a Karely Ruiz y ella responde ‘Duérmanlo’

Karely Ruiz y Marcela Mistral van a pelear en el evento de Ring Royale y será uno de los enfrentamientos estelares y los ánimos ya se empiezan a calentar y se empiezan a dividir los fandoms y los apoyos.

En ese sentido, Alfredo Adame publicó un mensaje para apoyar a Marcela Mistral en este enfrentamiento, pero se lanzó contra Karely Ruiz y la llamó trozo de silicón.

“Marcela Mistral rómpele la madre al trozo de silicón con el que vas a pelear”, se lee en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

Mensaje de Alfredo Adame en contra de Karely Ruiz ı Foto: Especial

El mensaje empezó a recibir cientos de reacciones de parte de los usuarios de Internet que salieron a tomar partido por cada una de las dos famosas que se van a subir al ring.

Karely Ruiz le responde a Alfredo Adame

La influencer Karely Ruiz no se quedó callada y le respondió en sus redes sociales. La creadora de contenido publicó un mensaje en el que afirma que ella no se avergüenza de haberse operado todo y que nunca ha negado que parte de su belleza es gracias al silicón y las cirugías.

"Alfredo Adame diciéndome trozo de sillón, siempre sacan lo mismo con que más me puede tirar el vejete ese? Ya duérmanlo o algo es lo único que me puede decir porque no saben y como tirarme. Creen que me ofende al decirme plástica, yo mismo digo que estoy bien hecha", fue el mensaje de la influencer para adultos.

Respuesta de Karely Ruiz a Alfredo Adame ı Foto: Especial

La pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral será el próximo 15 de marzo en Monterrey, en el evento también va a pelear Alfredo Adame contra Carlos Trejo, una de las peleas más esperadas en el mundo del espectáculo desde hace varios años.

El comentario de Adame también llega en medio de la polémica porque en redes acusaron que Poncho de Nigris, esposo de Marcela, no la apoyó enfrente de Karely Ruiz, por lo que esto desató rumores de separación entre el matrimonio.