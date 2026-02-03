Karely Ruiz en el Carnaval de Kanasín 2026: ¿Cuándo se presentará y cómo tomarte foto con ella?

La famosa influencer y estrella para adultos Karely Ruiz se presentará en el Carnaval de Kanasín de Yucatán este 2026 y la celebridad de Internet invitó a sus fans a tomarse fotos con ella en el evento.

Karely Ruiz se ha presentado en varios carnavales del país, cautivando a sus fans con sus sensuales movimientos y sus atuendos reveladores con los que recorre los lugares abordo de un llamativo carro alegórico.

La estrella de OnlyFans anunció en un video su participación en este evento estatal para invitar a sus seguidores a verla.

¿Cuándo va a estar Karely Ruiz en el Carnaval de Kanasín 2026?

Karely Ruiz se presentará en el Carnaval de Kanasín 2026 el próximo martes 17 de febrero en el desfile de La Batalla de Flores.

¿A qué hora estará Karely Ruiz en el Carnaval de Kanasín 2026?

El desfile del carnaval en el que va a estar Karely Ruiz iniciar a partir de las 1 de la tarde y hará un recorrido del Arco de Bienvenida hasta el Campo de los Leones.

La estrella de OnlyFans dijo que también se va a tomar fotos con sus fans que asistan, por lo que se espera que la famosa haga una pequeña convivencia con ellos para que la conozcan y tomarse fotos.

Otros famosos que también van a estar en el Carnaval de Kanasín

Además de la influencer para adultos habrá otros famosos que se harán presentes en el evento como son Kim Shantal, Livia Brito y Aarón Mercury, así como también se anunció a Aldo de Nigris y Abelito.

Otros famosos que van a estar en el carnaval Kanasín 2026 ı Foto: Especial

Karely Ruiz y su esperada pelea con Marcela Mistral

Además de su participación en el carnaval, Karely Ruiz tiene otra presentación estelar que será en la pelea de Ring Royale, en donde se subirá al ring a pelear box con Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, con quien tuvo un roce fuerte cuando la influencer estaba empezando en el mundo del espectáculo en un programa de televisión en la televisión de Monterrey.

La pelea se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en Monterrey y se espera que sea uno de los shows más emblemáticos, porque en ese evento también van a pelear Alfredo Adame y Carlos Trejo, quienes traen pleito cantado desde hace varios años.