¿Quién es Bruno Espino de La Mansión VIP? Esto sabemos

Bruno Espino se encuentra en la conversación pública de nueva cuenta luego de que se diera a conocer su participación en La Mansión VIP, el reality show del creador de contenido HotSpanish que comenzó a transmitirse el 12 de abril.

Hace un año Bruno Espino ganó más popularidad luego de que Niurka Marcos y él se comprometieran públicamente durante la gala de La Casa de los Famosos All-Stars que se transmitió en vivo el 9 de abril del 2025.

Pese a que su compromiso ya tiene más de uno año, la pareja anunció que su boda se realizará hasta agosto del 2026, pues quieren que la fecha coincida con su aniversario número dos.

¿Quién Bruno Espino?

Bruno Espino es un modelo, actor y bailarin mexicano originario de Veracruz, quien actualmente tiene 37 años de edad y también es conocido bajo el sobrenombre de “El Príncipe”

Por medio de su cuenta de instagram, en la que cuenta con más de 55 mil seguidores, el bailarin comparte sus momentos con Niurka, los viajes que han realizado juntos, y los carnavales en los que ha participado.

Durante su participación en La Mansión VIP; en donde también está participando su prometida Niurka Marcos, Bruno Espino le ha bailado a sus compañeros y a Niurka, e incluso los usuarios en redes sociales señalan que “da más contenido que Niurka.”

Niurka Marcos ha señalado que ambos tienen varias cosas en común como su signo zodiacal, que tienen muchas conversaciones muy lindas e incluso dijo que ella no buscaba nada, pues “mis santitos me lo pusieron, me lo trajeron especial para mí.”

Pese a que HotSpanish aseguró qe los había invitado a formar parte del reality para que estuvieran juntos la suerte les jugó en contra, pues durante el sorteo de las habitaciones ambos quedaron asignados a distintos equipos.

Quien resulte ganador de este reality show se llevará un premio de dos millones de pesos, por lo que cualquiera de los personajes conocidos en los medios tradicionales y digitales podría llevarse una gran suma de dinero.

La primera edición de La Mansión VIP cuenta con un total de 16 participantes, que son los siguientes:

Aída Victoria Aldo Arturo Alfredo Adame Agustín Fernández Bruno Espino Carlos Alberto Eli Esparza Jessica Stonem La Diabla Katy Cardona Maza Clan Niurka Marcos Naim Darrechi Queen Buenrostro Rocío Sánchez La reina de la belleza Sol León Suavecito

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