Campeonato Mexicano de Rallies 2026 tiene en Tehuacán su tercera fecha

Todo está listo para que este fin de semana el Campeonato Mexicano de Rallies (CMR) llegue a la ciudad de Tehuacán, Puebla, para disputar la tercera fecha de la temporada 2026, en el marco de la edición número 19 del tradicional Rally Sierras del Sur.

La competencia será el escenario donde se reunirán los mejores exponentes del rallismo nacional, además de los participantes del Campeonato Regional PAC, quienes celebrarán conjuntamente la segunda fecha de su calendario 2026.

Tehuacán recibe la tercera fecha del Campeonato Mexicano de Rallies 2026 ı Foto: Especial

Hasta el momento, un total de 17 tripulaciones han confirmado su participación en esta importante cita, que marcará la primera de las cuatro fechas sobre pavimento programadas para la presente temporada. El cambio de superficie representa un nuevo desafío para pilotos, navegantes y equipos, quienes llegan de enfrentar las exigentes terracerías de San Luis Potosí durante la fecha anterior del campeonato.

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Entre los principales contendientes destaca la presencia del actual campeón nacional, Char García, del equipo LUMA Motorsport, acompañado por su navegante Lalo Solís, quienes competirán a bordo de un Škoda Fabia Rally2. También estará presente el potosino Ricardo Cordero, junto a Marco Hernández, representantes de GHR Motorsports y ganadores de la fecha anterior, quienes buscarán repetir la victoria a bordo de su ya emblemático Citroën C3 R5.

La lista de favoritos se complementa con la participación del multicampeón mexicano Ricardo Triviño, acompañado por Alberto Sosa, quienes afrontarán esta competencia al volante de un competitivo Toyota Yaris Rally2.

Tehuacán recibe la tercera fecha del Campeonato Mexicano de Rallies 2026 ı Foto: Especial

La ruta contempla un total de ocho etapas cronometradas distribuidas en los caminos de la sierra poblana. Las actividades comenzarán el viernes con la tradicional arrancada ceremonial, que tendrá lugar en las instalaciones de Suzuki Tehuacán a las 17:00 horas.

Para el sábado, la acción arrancará oficialmente desde el municipio de Zapotitlán Salinas a las 8:00 horas. La primera prueba especial está programada para las 09:28 horas en la zona de Trujapan. Posteriormente, los competidores disputarán dos etapas más antes del primer servicio, programado a las 11:19 horas en Caltepec.

Tras la asistencia mecánica, las tripulaciones enfrentarán cuatro etapas adicionales antes de regresar a un segundo servicio en Caltepec a las 14:34 horas. Después de cumplir con los 45 minutos reglamentarios de asistencia, los vehículos partirán hacia la última prueba especial del día, programada a las 15:40 horas en Atexco.

Tehuacán recibe la tercera fecha del Campeonato Mexicano de Rallies 2026 ı Foto: Especial

Finalmente, los participantes emprenderán el regreso a Tehuacán para celebrar la meta final de la competencia, prevista para las 16:00 horas nuevamente en las instalaciones de Suzuki Tehuacán.

Con un recorrido técnico, pilotos de gran nivel y el atractivo de las carreteras poblanas, la edición 19 del Rally Sierras del Sur promete convertirse en una de las competencias más emocionantes de la temporada 2026 del Campeonato Mexicano de Rallies.

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