Selección de Irán agradece la hospitalidad de México tras dejar Tijuana

La Embajada de Irán en México difundió un mensaje del Departamento de Medios de la Selección Nacional de Futbol de ese país, tras el cierre de su etapa en Tijuana durante el Mundial. El texto agradece a periodistas, autoridades mexicanas y habitantes de la ciudad, a quienes reconoce como amigos.

En la comunicación, el equipo iraní reconoció la labor de la prensa que acompañó a su delegación. “Gracias por su profesionalismo, su apoyo y por dar cobertura no solo al recorrido deportivo de nuestro equipo, sino también al trato injusto y antideportivo que enfrentó nuestra delegación durante su estancia”, señaló.

También destacó el respaldo recibido en Baja California. La representación iraní dirigió un reconocimiento “al maravilloso pueblo de México, especialmente a la hermosa ciudad de Tijuana y a sus amables y cálidos habitantes”.

TE RECOMENDAMOS: Futbol internacional Egipto e Irán empatan con polémico final y los faraones avanzan a dieciseisavos de final del Mundial 2026

Para la selección, la salida de esa sede marca el fin de una estancia que calificó como cercana y afectiva. “Nos recibieron con generosidad y una hospitalidad genuina que nos hizo sentir como en casa”, expresó el Departamento de Medios de los Leones Iraníes.

pic.twitter.com/mh5Fwjs1ez — Embajada de Irán en México (@IraninMexico) June 29, 2026

Además, el comunicado subrayó el vínculo creado durante el torneo. “Los recuerdos que construimos aquí, las amistades que forjamos y el cariño que recibimos permanecerán para siempre en el corazón de cada integrante de la Selección Nacional de Irán”, añadió.

La delegación extendió su gratitud a diferentes autoridades por la atención brindada. “Siempre estaremos agradecidos con el gran y generoso pueblo de México, así como con el Gobierno de México, por su hospitalidad y respeto”, indicó.

El Team Melli, como se conoce a la selección de Irán, dejó Tijuana con un mensaje de gratitud y cercanía para México. “Gracias, y esperamos que nuestros caminos vuelvan a cruzarse”, expresó la delegación.

Además, el domingo, el embajador de Irán en México también mandó un mensaje agradeciendo a los miembros de la selección de fútbol de su país, en el que mencionó que, aunque no fue el resultado favorable dejaron ver esfuerzo honesto.

“No fueron únicamente un equipo de fútbol; fueron representantes de una gran nación con una historia antigua, una rica cultura y una población honorable. Millones de iraníes, dentro y fuera del país, respiraron junto a ustedes, rezaron por ustedes y se enorgullecieron de su presencia en el escenario más grande del fútbol mundial”, expresó.

پیام سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک در تقدیر از تیم ملی فوتبال pic.twitter.com/WiBi1VOSW1 — Embajada de Irán en México (@IraninMexico) June 29, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT