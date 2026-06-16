CDMX reduce 33% delitos alto impacto y 51% homicidios, destaca Clara Brugada

La Ciudad de México logró disminuir la cifra de delitos de alto impacto de setenta y cuatro casos diarios a menos de cincuenta en la actualidad.

Las familias de la Ciudad de México experimentan hoy una mejora tangible en su seguridad. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció una significativa reducción del 33% en los delitos de alto impacto desde el inicio de su administración. Esto significa que la capital pasó de registrar 74 casos diarios en septiembre de 2024 a menos de 50 actualmente.

Además, la mandataria capitalina destacó una disminución del 51% en las víctimas de homicidio doloso durante los primeros cinco meses de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2019. Esta baja se traduce en pasar de más de cuatro homicidios diarios a poco más de dos, reflejando un impacto directo en la tranquilidad de los habitantes.

“La estrategia de seguridad evita todos los días que cerca de 100 familias sufran un robo violento, una agresión o un delito que les cambie la vida, como ocurría en 2019”, enfatizó Brugada Molina. “Esta es la verdadera dimensión de los resultados: 100 historias diarias que antes terminaban en tragedia y hoy terminan en tranquilidad", indicó.

TE RECOMENDAMOS: Reabren paso gradualmente Quitan vallas que resguardan Zócalo de CDMX para paso a Fan Fest

Entre enero y mayo de 2026, las autoridades capitalinas detuvieron a más de 10 mil 800 personas por su probable participación en delitos de alto impacto y desarticularon 41 células delictivas. En el combate a la extorsión, se han logrado 366 detenciones desde 2024, enviando un mensaje claro a los delincuentes.

El nuevo modelo policial incorpora una estrategia de seguridad feminista con una unidad especializada integrada por más de cuatrocientas mujeres. ı Foto: Especial.

Mejora la percepción de seguridad en CDMX

La percepción de inseguridad en la capital también muestra una tendencia positiva, con dos trimestres consecutivos de mejora, pasando del 61% al 57% entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, según datos del INEGI.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo VázquezCamacho, detalló que, entre octubre de 2024 y mayo de 2026, se aseguraron más de mil 701 kilogramos de marihuana, 224 kilogramos de cocaína y 3 mil armas de fuego, además de recuperar 6 mil 440 vehículos.

Gracias al trabajo diario de nuestra @SSC_CDMX y la @FiscaliaCDMX, de enero a mayo de este año logramos la detención de más de 10 mil presuntos responsables de delitos de alto impacto y debilitamos las estructuras delictivas, desarticulando 41 células criminales.



​Además,… pic.twitter.com/lq60etQzE5 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 16, 2026

Bertha Alcalde reporta aumento de detenciones por extorsión

Por su parte, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó un aumento en las detenciones y judicializaciones por delitos de alto impacto en los primeros cinco meses de 2026, incluyendo un incremento del 48.1% en robo de vehículo y 38% en extorsión. Se cumplimentaron 301 órdenes de aprehensión por homicidio.

La estrategia de seguridad de la Ciudad de México se sustenta en ocho ejes fundamentales. A los cuatro pilares iniciales impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum –atención a las causas, fortalecimiento policial, inteligencia y tecnología, y coordinación institucional– se sumaron la evaluación territorial permanente, la Policía de Proximidad, la construcción de Territorios de Paz y una innovadora estrategia de Seguridad Feminista. Esta última incluye una Unidad de Policía Especializada en la Atención a Delitos de Género, integrada por 438 mujeres policías dedicadas a brindar atención directa en las calles. Estos esfuerzos combinados buscan consolidar la paz y la tranquilidad para todos los capitalinos.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR