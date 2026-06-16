Marchas y bloqueos en CDMX HOY 16 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Bloqueo de la CNTE en Paseo de la Reforma, a la altura de "El Caballito".

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Marcha en favor de la causa palestina en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este martes 16 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 16 de junio se prevén tres concentraciones y tres citas.

Concentraciones

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: En Torre el Caballito, Av. Paseo de la Reforma No. 10, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00 (Nota: se prevé afectación vial en Reforma por conferencia de prensa y, por la noche, una Asamblea Nacional Representativa en su campamento)

La #SSC informa:



Respecto a la movilización que se tiene prevista este día, alrededor de las 10:00 horas, en las inmediaciones de la Torre del Caballito y afectará la circulación vehicular en el Paseo de la #Reforma, la @SSC_CDMX recomienda prevenir los tiempos de traslado y… — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 16, 2026

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina : En Estación “Terminal Aérea”, línea 5 del Metro, Blvd. Puerto Aéreo y Aeropuerto Civil, Col. Peñón de los Baños, Alc. Venustiano Carranza, desde las 09:00

Amigos del Refugio Franciscano : En Centro Comercial Reforma 222, Av. Paseo de la Reforma No. 222, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00 (Nota: no se descarta la instalación de un plantón)

Grupo de Animación “La Fiebre Amarilla” : Movilización con múltiples puntos y horarios en apoyo a la Selección de Fútbol de Colombia:

12:00 hrs : Av. Monte de las Cruces No. 273, Col. Tianguillo, Alc. Cuajimalpa.

18:00 hrs : Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc.

18:00 hrs : Hotel “Westin” Santa Fe, Av. Javier Barros Sierra No. 540, Col. Lomas de Santa Fe, Alc. Álvaro Obregón.

18:30 hrs : Roof Mercado Roma, Querétaro No. 225, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc. (Nota: las observaciones indican que se prevé el acompañamiento de los aficionados al trayecto del equipo hacia el Estadio Ciudad de México).

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes” : En Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 13:30.

Ternnurines Guerrilleros : En Estación “Indios Verdes”, línea 3 del Metro, Av. Insurgentes Norte, Col. Residencial Zacatenco, Alc. Gustavo A. Madero, desde las 15:00 (Nota: realizarán la actividad “Metro Popular” permitiendo el libre acceso sin pago como medida de protesta).

Red Trinacional Antimundial: En Estadio Ciudad de México (bajo puente), Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, Alc. Coyoacán, desde las 17:00 (Nota: realizarán una velada exigiendo la devolución de un antimural retirado).

Citas Agendadas

Coalición de Sindicatos de la Secretaría de Cultura: En Secretaría de Cultura, Av. Paseo de la Reforma No. 175, Col. Renacimiento, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am