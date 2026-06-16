¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 16 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY martes 16 de junio

Bloqueo de la CNTE en Paseo de la Reforma, a la altura de "El Caballito".
Bloqueo de la CNTE en Paseo de la Reforma, a la altura de "El Caballito". Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Marcha en favor de la causa palestina en la Ciudad de México.
Marcha en favor de la causa palestina en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este martes 16 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 16 de junio se prevén tres concentraciones y tres citas.

Concentraciones

  • Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: En Torre el Caballito, Av. Paseo de la Reforma No. 10, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00 (Nota: se prevé afectación vial en Reforma por conferencia de prensa y, por la noche, una Asamblea Nacional Representativa en su campamento)
  • Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina: En Estación “Terminal Aérea”, línea 5 del Metro, Blvd. Puerto Aéreo y Aeropuerto Civil, Col. Peñón de los Baños, Alc. Venustiano Carranza, desde las 09:00
  • Amigos del Refugio Franciscano: En Centro Comercial Reforma 222, Av. Paseo de la Reforma No. 222, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00 (Nota: no se descarta la instalación de un plantón)
  • Grupo de Animación “La Fiebre Amarilla”: Movilización con múltiples puntos y horarios en apoyo a la Selección de Fútbol de Colombia:
  • 12:00 hrs: Av. Monte de las Cruces No. 273, Col. Tianguillo, Alc. Cuajimalpa.
  • 18:00 hrs: Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc.
  • 18:00 hrs: Hotel “Westin” Santa Fe, Av. Javier Barros Sierra No. 540, Col. Lomas de Santa Fe, Alc. Álvaro Obregón.
  • 18:30 hrs: Roof Mercado Roma, Querétaro No. 225, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc. (Nota: las observaciones indican que se prevé el acompañamiento de los aficionados al trayecto del equipo hacia el Estadio Ciudad de México).
  • Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”: En Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 13:30.
  • Ternnurines Guerrilleros: En Estación “Indios Verdes”, línea 3 del Metro, Av. Insurgentes Norte, Col. Residencial Zacatenco, Alc. Gustavo A. Madero, desde las 15:00 (Nota: realizarán la actividad “Metro Popular” permitiendo el libre acceso sin pago como medida de protesta).
  • Red Trinacional Antimundial: En Estadio Ciudad de México (bajo puente), Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, Alc. Coyoacán, desde las 17:00 (Nota: realizarán una velada exigiendo la devolución de un antimural retirado).

Citas Agendadas

  • Coalición de Sindicatos de la Secretaría de Cultura: En Secretaría de Cultura, Av. Paseo de la Reforma No. 175, Col. Renacimiento, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00.

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