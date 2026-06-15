¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 15 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY lunes 15 de junio

Aspecto de una caseta vandalizada por manifestantes.
Aspecto de una caseta vandalizada por manifestantes. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Campamento de la CNTE.
Campamento de la CNTE. ı Foto: Cuartoscuro

Este lunes 15 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 15 de junio se prevén tres concentraciones y tres citas.

Concentraciones

  • TRABAJADORES EVENTUALES PRECARIOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD GUERRERO: En Oficinas Centrales IMSS-BIENESTAR, Gustavo E. Campa No. 54, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón, desde las 07:00
  • COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN: En Caseta de Tlalpan, Autopista Cuernavaca-México, Col. Los Cipreses, Alc. Tlalpan, desde las 10:30 (Nota: las observaciones señalan que se prevé que den paso libre en las casetas de cobro con dirección a la Ciudad de México).
  • SANTUARIO AJOLOTE: En Palacio de Bellas Artes, Av. Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 14:00

Citas Agendadas

  • NÚCLEO DE SOLICITANTES DE VIVIENDA: En Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco, desde las 15:00
  • UNIÓN CIUDADANA DEMOCRÁTICA: En Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco, desde las Durante el día
  • LA 3A CARA DE LA MONEDA TRANS A.C: Lugar Por confirmar, Alc. Cuauhtémoc, desde las Por confirmar

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