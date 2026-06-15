Marchas y bloqueos en CDMX HOY 15 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Campamento de la CNTE. ı Foto: Cuartoscuro

Este lunes 15 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 15 de junio se prevén tres concentraciones y tres citas.

Concentraciones

TRABAJADORES EVENTUALES PRECARIOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD GUERRERO : En Oficinas Centrales IMSS-BIENESTAR, Gustavo E. Campa No. 54, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón, desde las 07:00

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN : En Caseta de Tlalpan, Autopista Cuernavaca-México, Col. Los Cipreses, Alc. Tlalpan, desde las 10:30 (Nota: las observaciones señalan que se prevé que den paso libre en las casetas de cobro con dirección a la Ciudad de México).

SANTUARIO AJOLOTE: En Palacio de Bellas Artes, Av. Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 14:00

Citas Agendadas

NÚCLEO DE SOLICITANTES DE VIVIENDA : En Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco, desde las 15:00

UNIÓN CIUDADANA DEMOCRÁTICA : En Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco, desde las Durante el día

LA 3A CARA DE LA MONEDA TRANS A.C: Lugar Por confirmar, Alc. Cuauhtémoc, desde las Por confirmar

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