Laboran 130 servidores en contra del trabajo infantil

En zonas céntricas de la ciudad es común observar negocios en los cuales niñas, niños y adolescentes ofrecen productos, incuso del Mundial de Futbol.

La secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Inés González Nicolás, afirmó que su dependencia vigilará posibles casos de explotación infantil en la capital durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La funcionaria pública expuso que serán 130 los elementos que se encargarán de monitorear esta clase de situaciones, con especial énfasis en los festivales futboleros de la alcaldía Cuauhtémoc.

“Pues pensamos que los niños pueden vender muchos de los souvenirs, alimentos, en este marco del Mundial y, sobre todo, en los lugares donde van a estar los principales centros de futbol, es allí donde tenemos más presencia.

“Dado que nuestro centro de operación está en Cuauhtémoc, vamos a tener actuación en Cuauhtémoc”, dijo González Nicolás a La Razón.

En lo que respecta a la vigilancia de la actividad laboral infantil de otras alcaldías, la secretaria informó que ésta correrá a cargo de otras 11 dependencias, mismas que integran la Comisión Interdependencial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.

González Nicolás confirmó que los preparativos para prevenir la explotación infantil iniciaron el 26 de marzo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infanti (2022), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la Ciudad de México había cerca de 59 mil 469 menores trabajadores.