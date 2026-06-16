Fuerte lluvia inunda el Mercado de Sonora

Tras la lluvia de este lunes, comerciantes del Mercado de Sonora, en la alcaldía Venustiano Carranza, denunciaron que las constantes inundaciones les han generado pérdidas económicas sin que haya respuesta alguna por parte de la alcaldesa de Morena, Evelyn Parra Álvarez.

Ayer, el sitio volvió a inundarse y registró encharcamientos de hasta 40 centímetros de altura, lo cual afectó todo tipo de mercancías, desde jaulas para animales, hasta artesanías de barro y juguetes.

“Hace como dos años, dejé aquí a un sobrino atendiendo. No pude venir. En la tarde, me mandó videos, que para ver qué hacía porque varias cajas se mojaron. Llegué en la noche, y lo que pasa es que, al ser madera, se te pudre si se moja con aguas negras.

“Esa vez, fueron como 15 mil (pesos) y nadie ayudó ni nadie vino para ver qué necesitábamos”, contó a La Razón Esteban, un locatario del lugar.

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En un recorrido por el sitio encharcado, algunos vendedores aseveraron que, durante 20 años, han tenido que soportar las omisiones de la administración del lugar, ya que las coladeras del recinto no funcionan y son el origen de los encharcamientos.

“Todos los años es lo mismo. Imaginen cuando llega hasta acá el agua (50 centímetros de altura) cómo creen, no nos podemos ir. Y luego acá cae granizo.

“La alcaldía no hace nada, nunca ha venido, y a la administración le vale”, expuso una locataria de la sección de animales, quien pidió mantener su testimonio anónimo por temor a represalias de quienes administran el lugar.

Según lo explicado por Esteban, las condiciones del mercado también se han convertido en un obstáculo para vender, pues ante las fuertes inundaciones constantemente pierden clientes sin que la administración del sitio se responsabilice por la problemática.

Durante la intensa lluvia, los pasillos se comenzaron a llenar de agua muy rápido, por lo que algunos trabajadores intentaron barrer y hasta abrir coladeras, pero el encharcamiento aun así sucedió.

Algunas personas levantaban sus carros de mandado para que no se mojara como su calzado, mientras que algunos comerciantes se colocaron bolsas en los pies para evitar mojarse mientras cuidaban sus productos del agua.

“Vea ahorita. No viene nadie, y los que están ahí en el pasillo, es nada más para taparse tantito de la lluvia, pero aun si vienen a comprar, ¿cómo llegan hasta acá? No se puede, está todo inundado. Eso sí, los que tenemos que limpiar somos nosotros”, concluyó el comerciante.

De igual manera, las inundaciones no han sido el único problema que vendedores del Mercado de Sonora han afrontado los últimos 20 años, ya que también hay otro inconveniente que les ha provocado afectaciones: las filtraciones de agua en el techo.

“De la pura sección de animales, somos como 100 vendedores, no son todos, pero sí se mete el agua, yo pienso, más o menos uno de cada 10 sí tiene goteras cuando llueve”, expuso Georgina Rodríguez, otra comerciante cuyo local también se encuentra en la sección animales, una de las más afectadas del lugar.

A causa de lo anterior, Georgina llamó a las autoridades de la alcaldía, que encabeza Parra Álvarez, a que atiendan el problema y no dejen el mercado en el olvido, ya que es la única fuente de ingresos con la que cuenta.

“Sólo diría que pues cumplan con lo que dicen. Han dicho que van a venir, no pedimos más, sólo queremos que le den seguimiento a esto para que el agua ya no se meta”, dijo Georgina Rodríguez.