Bachillerato sin examen avanza en 18 estados y suma más de 300 mil aspirantes

En la fotografía ilustrativa, estudiantes de bachillerato durante la pandemia por COVID-19.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la eliminación de la prueba de ingreso a Educación Media Superior, en un contexto donde más de 300 mil aspirantes se registraron este año en la plataforma “Mi derecho, mi lugar”, lo que representa un incremento cercano al 10 por ciento respecto al ciclo anterior.

“El examen malamente generaba una visión en donde, de acuerdo a tu calificación, ibas al mejor o al peor bachillerato. Absurdo a los 15 años”, afirmó.

Durante la presentación de avances, Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que el proceso de registro cerró el pasado 17 de abril con 307 mil 241 aspirantes inscritos.

La funcionaria subrayó que el nuevo modelo mantiene una tendencia clara hacia esquemas sin examen: “ 40 por ciento de los estudiantes han decidido una opción de acceso directo y sin examen ; 37 por ciento eligió hacer examen pero también seleccionar escuelas sin él, y solo el 15 por ciento se quedó exclusivamente con la opción de examen”.

En paralelo, se reportó que 18 estados ya adoptaron modelos de ingreso directo al bachillerato sin examen, como parte del denominado “bachillerato nacional”. “Se garantiza un lugar para todas y todos, nadie se queda afuera y nadie tiene un condicionamiento por el resultado de un examen”, indicó Rodríguez Mora.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, subrayó el crecimiento en la participación: “Pasamos de alrededor de 200 mil a más de 300 mil, quiere decir que los jóvenes están respondiendo muy bien al no haber examen ”.

Sheinbaum reiteró que el objetivo es ampliar la cobertura y evitar desigualdades: “Todas las escuelas públicas son buenas”. Añadió que el gobierno prevé alcanzar 200 mil nuevos espacios para Educación Media Superior al cierre de 2026, mediante ampliación de planteles, nuevos bachilleratos tecnológicos y esquemas flexibles.

Resultados de ‘Mi derecho, mi lugar’, el 18 de agosto

También se dio a conocer que en el primer año sin el examen del Comipems el 97.4 por ciento de los estudiantes logró colocarse en alguna de sus tres primeras opciones, en contraste con el esquema anterior donde muchos eran asignados a opciones lejanas o de baja preferencia.

Asimismo, que los resultados de asignación se darán a conocer el 18 de agosto, y se abrirá un periodo extraordinario del 19 al 26 del mismo mes para quienes no concluyan el proceso. Además, se mantiene la opción de examen para instituciones como la UNAM y el IPN, que conservan sus propios mecanismos de ingreso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr