Patronato Corazón Guinda y Blanco del IPN destina 65 mdp a equipamiento y el nuevo domo del Planetario.

El Patronato Corazón Guinda y Blanco ha intensificado su trabajo a favor de la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, y hasta el mes de marzo pasado había invertido más de 65 millones de pesos para atender los requerimientos que realizan las escuelas, afirmó su Directora Operativa, Claudia Islas Sánchez.

Destacó los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con que trabaja el Patronato, y que permiten tener confianza en el trabajo que se lleva a cabo desde su conformación, el 9 de mayo de 2025, siempre con la mira puesta en beneficiar a las escuelas y sus estudiantes.

La Directora Operativa del Patronato Corazón Guinda y Blanco enfatiza la importancia de que las peticiones de las escuelas estén bien fundamentadas, con un mínimo de proveedores propuestos por ellos, de entre cuatro y cinco empresas, con el fin de tomar la mejor decisión precio-calidad en el mercado.

Tras explicar que parte de los recursos provienen por el uso de la tarjeta BBVA (denominado “rebate”), externó su satisfacción por trabajar con el IPN pues es una noble labor y se avanza en los pendientes de peticiones que realizan las escuelas, objetivo principal de un organismo de esta naturaleza.

Islas Sánchez recuerda que todos sus beneficiarios son las escuelas y dependencias politécnicas que captan aportaciones a través del Patronato y que requieren cubrir necesidades urgentes, en beneficio de la comunidad estudiantil.

Destacó las obras que ya realizan a favor de la comunidad politécnica, e incluso de la sociedad en general, como la adquisición para modernizar el domo del simbólico y querido Planetario “Luis Enrique Erro”. Se invirtieron, explicó, más de 21 millones de pesos en un Sistema de proyección digital de última generación para el Planetario, a través del cual se beneficiará la educación y el esparcimiento de los visitantes.

Con ello, se garantiza que los asistentes, familias enteras que acuden los fines de semana, además de las y los estudiantes, vivan una nueva experiencia inmersiva, lo que refuerza así un espacio a la vanguardia de la divulgación científica.

El Patronato también ha destinado recursos para que los deportistas del IPN puedan viajar a cumplir sus compromisos con otras escuelas, las inscripciones de los 13 equipos representativos del IPN ante la ONEFA y software para el acceso a los planteles y trayectoria académica.

Islas Sanchez destacó la adquisición de “Arcotechos” que se colocaron en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT 16) en el estado de Hidalgo para proteger a las y los estudiantes del sol, cuando realizan actividades al aire libre.

También en ese estado, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPII) se adquirieron sillas para que sean usadas por las y los estudiantes, ya que las que se tenían habían concluido su vida útil.

Otro ejemplo: en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, detalló, se realizarán obras a las instalaciones para poder instalar un laboratorio equipo médico para prácticas que no ha podido usar, precisamente por no contar con dichas adecuaciones.

En ese sentido, afirma que es fundamental que el Patronato tenga una comunicación directa, abierta y transparente con las escuelas, con el fin de conocer sus necesidades y que los recursos que se inviertan para apoyar al estudiantado, sea bien aprovechado y permita reforzar el conocimiento en las aulas.

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JVR