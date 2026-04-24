Secretaría de Salud e IMSS Bienestar mantienen atención a lesionados en Zona Arqueológica de Teotihuacán

La Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar informaron que continúa la atención médica a las personas lesionadas tras los hechos registrados en la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

De acuerdo con las autoridades, dos pacientes permanecen hospitalizados en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, donde reciben atención integral por parte de personal médico especializado.

En tanto, un tercer paciente fue trasladado al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, perteneciente al ISSSTE, para continuar con su tratamiento en una unidad de mayor especialidad.

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Las dependencias federales señalaron que mantienen el seguimiento puntual del estado clínico de las personas lesionadas, con el objetivo de garantizar atención oportuna y adecuada.

#ComunicadoConjunto



Secretaría de Salud e IMSS Bienestar dan seguimiento a la atención de personas lesionadas en Teotihuacán



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Las autoridades sanitarias detallaron que el personal médico mantiene vigilancia constante sobre la evolución de los pacientes, aplicando protocolos clínicos acordes a la gravedad de sus lesiones.

En este sentido, se precisó que los equipos multidisciplinarios —integrados por médicos especialistas, personal de enfermería y áreas de apoyo— trabajan de manera coordinada para brindar atención integral, que incluye diagnóstico, tratamiento y monitoreo permanente.

Asimismo, la Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar indicaron que se ha privilegiado la referencia oportuna a unidades de mayor capacidad resolutiva cuando las condiciones clínicas así lo requieren, como en el caso del traslado al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE.

Este tipo de decisiones, subrayaron, forma parte de la estrategia para asegurar que los pacientes reciban atención especializada en instalaciones con los recursos necesarios.

De manera paralela, las instituciones señalaron que se mantiene comunicación con familiares de las personas lesionadas, a fin de proporcionar información clara y actualizada sobre su estado de salud, así como acompañamiento durante el proceso de atención hospitalaria.

Finalmente, se indicó que el seguimiento médico continuará en los próximos días, en función de la evolución de cada paciente, sin descartar posibles ajustes en los tratamientos o traslados adicionales si las condiciones clínicas así lo ameritan. Las dependencias federales insistieron en que la prioridad es preservar la salud y la recuperación de las personas afectadas.

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MSL