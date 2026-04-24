México y Canadá acuerdan reunión para afianzar colaboración

Tras una llamada telefónica entre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, los gobiernos de ambos países acordaron un encuentro presencial para afianzar la relación de colaboración mutua.

Fue la mañana de este viernes cuando la mandataria mexicana sostuvo una conversación vía remota con el canadiense, con el objetivo de abordar los asuntos comerciales de mutuo interés.

Dentro de esto se consideró la inyección de capital que ambos países han impulsado de manera mutua.

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“Tuvimos una muy grata conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para dar seguimiento a los acuerdos comerciales y a las inversiones en nuestros países”, escribió la Presidenta en redes sociales.

Tuvimos una muy grata conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para dar seguimiento a los acuerdos comerciales y a las inversiones en nuestros países.

Canadá y México somos naciones cercanas y socios comerciales. En las próximas semanas el equipo de… pic.twitter.com/Yv4ESiMUiR — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 25, 2026

Tras remarcar la cercanía entre ambos países, anunció que en breve habrá una reunión presencial en Canadá, a donde viajarán integrantes de la Secretaría de Economía.

“Canadá y México somos naciones cercanas y socios comerciales. En las próximas semanas el equipo de la Secretaría de Economía viajará para dar seguimiento a la cooperación entre nuestros países”, anunció.

Como parte de su agenda en la misma materia, Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a Magda Chambriard, presidenta de Petrobras, petrolera brasileña con la cual se busca llegar a un acuerdo para aprovechar la capacidad con la que cuenta en la exploración de aguas profundas.

“Me reuní con directivos de Petrobras, encabezados por su presidenta Magda Chambriard, para establecer una colaboración con Pemex en exploración, producción y transformación de petróleo, así como en producción de biodiésel”, expuso.

A finales de marzo, dio a conocer las intenciones de establecer esta alianza, en ánimo de emprender una exploración que permita hallar nuevos yacimientos que permitan garantizar la disponibilidad de combustible para las futuras generaciones.

Aunque recordó que hay un límite de producción diario de 1.8 millones de barriles, comentó que es necesario seguir adelante con la exploración.

“Entonces, por racionalidad, por las futuras generaciones y por razones ambientales, hemos decidido que el máximo de producción es 1.8, pero tiene que seguir aumentando la exploración de nuevos yacimientos”, dijo.

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MSL