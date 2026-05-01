Guadalupe Chavira, senadora de Morena, pide a Rubén Rocha separarse del cargo para ser investigado

Guadalupe Chavira, senadora de Morena, pide a Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, separarse del cargo.

La senadora de Morena, Guadalupe Chavira, pidió al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, separarse del cargo para que se permita su investigación, ante las acusaciones de Estados Unidos que lo relacionan con actividades presuntamente ligadas al narcotráfico.

Chavira de la Rosa aclaró que esta petición no constituye una “condena anticipada” ni desconoce los “derechos fundamentales” del titular del Ejecutivo estatal, sino que, por el contrario, servirá para reafirmar los principios básicos del movimiento: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

La senadora Guadalupe Chavira, en sesión de comisiones en foto de archivo. ı Foto: Especial

La postura de la senadora morenista fue recogida en un comunicado de la bancada guinda en el Senado, en donde se enfatizó que Chavira de la Rosa aseguró que “la función pública exige un estándar superior de responsabilidad ética, política e institucional”.

Por lo anterior, expresó que, “de manera firme, institucional y responsable, solicito al gobernador Rubén Rocha Moya que presente su renuncia al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa”.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya ı Foto: Cuartoscuro

“La permanencia en un cargo de elección popular no puede analizarse únicamente desde la dimensión penal, sino también desde la confianza pública, la gobernabilidad y la obligación de preservar la integridad de las instituciones”, abundó la legisladora.

De la misma forma pidió a los poderes públicos de Sinaloa actuar “con responsabilidad constitucional” ante una “eventual separación”.

“También corresponde a los poderes públicos de Sinaloa actuar con responsabilidad constitucional. Una eventual separación del cargo debe procesarse con orden, legalidad y pleno respeto a los mecanismos previstos por el marco jurídico aplicable, evitando cualquier vacío de autoridad y garantizando la continuidad institucional del gobierno estatal”, dijo Guadalupe Chavira.

La senadora de Morena, Guadalupe Chavira, solicitó la renuncia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras la solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos, en el contexto de señalamientos sobre posibles vínculos con el crimen organizado... pic.twitter.com/IcGOLQnC5W — Angel Gallegos (@gallegoso) May 2, 2026

La senadora enfatizó que, pese a su solicitud para que Rocha Moya deje la titularidad del Ejecutivo de Sinaloa, reconoce los derechos de los que goza el gobernador.

“Debe decirse con toda precisión: toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso”, explicó la morenista.

Finalmente, Guadalupe Chavira urgió a la Fiscalía General de la República y otras autoridades pertinentes a llevar a cabo las investigaciones “sin simulaciones, sin encubrimientos y sin uso político de la justicia”.

En este sentido, aseguró, citada por el comunicado, que las imputaciones contenidas en la acusación contra Rocha Moya “no son menores”.

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