Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio, aquí defendemos la Patria: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que ningún gobierno extranjero puede intervenir en el territorio nacional, porque al hacerlo con lo primero que se va a “topar” es con la población mexicana y sus principios.

La tarde de este viernes la mandataria federal viajó a Palenque, Chiapas, en donde encabezó la inauguración del Ecoparque “La Ceiba”, desde donde reiteró un mensaje por la defensa de la soberanía nacional.

Sheinbaum acudió a la inauguración del Ecoparque "La Ceiba”. ı Foto: Presidencia

“Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio, porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria. Por eso, cualquier gobierno extranjero se topa con principios: el principio de la defensa de la soberanía”, dijo la presidenta ante los asistentes.

“Por eso, cualquier gobierno extranjero se topa con algo que es muy fuerte, que es el pueblo de México, que es su historia, que es su grandeza y que es su dignidad”, abundó.

Al acudir para también supervisar las obras que conectarán al Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec con el Tren Maya, la mandataria subrayó que esta obra ferroviaria no solo permitirá el traslado de mercancías a través de la península, sino que también abrirá la conectividad desde Canadá hasta el sureste del país.

“Es una obra impresionante. Ahí donde se van a juntar —hoy aprendimos— son 21 kilómetros de vía, solamente en la zona en donde van a estar las terminales para poder unir el norte, el centro y el sur-sureste del país; es decir, Palenque se convierte en esa unión del norte, del centro y del sur sureste de México, este hermoso lugar que tiene antecedentes históricos. Ese es el Tren”, explicó Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez. ı Foto: Presidencia

También adelantó que ya se trabaja en la construcción de la carretera Palenque - Ocosingo, respecto de la cual subrayó que habrá diálogo con las comunidades de los pueblos indígenas para que este proyecto sea en consenso.

“Y salimos a licitar, con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la próxima semana para hacer esta gran obra. Que, además, va a estar de acuerdo con las comunidades, nunca vamos a estar en contra de las comunidades de los pueblos indígenas de Chiapas; al contrario, van a ser parte de la carretera”, concluyó la mandataria federal.

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