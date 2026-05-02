Arturo Zaldívar asegura que Rubén Rocha perdió el fuero

El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actual coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar, señaló que con su solicitud de licencia al cargo de gobernador de Sinaloa para enfrentar las acusaciones en su contra por narco, el morenista Rubén Rocha Moya perdió el fuero.

“El ‘fuero’ protege a la función no a la persona. Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona, pues ya no goza de la inmunidad procesal”, explicó Arturo Zaldívar en sus redes sociales.

Es incorrecto lo que han publicado ciertos medios en el sentido de que un gobernador y un presidente municipal con licencia siguen teniendo “fuero”.



La inmunidad procesal, mal llamada “fuero”, es una garantía de cierta categoría de servidores públicos para evitar que sean… — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) May 2, 2026

Lo mismo ha pasado con el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien también obtuvo licencia por el mismo motivo que Rubén Rocha Moya, agregó Arturo Zaldívar.

Arturo Zaldívar recordó determinaciones de la SCJN y del Poder Judicial sobre que la inmunidad procesal protege la integridad del puesto y no a las personas.

En 2018, por ejemplo, a un grupo de senadores del PRD que querían renunciar al “privilegio” del fuero, la Corte les negó un amparo porque dijo que no se trata de un privilegio sino de una prerrogativa que surge de la naturaleza misma de las cosas y es indispensable para la existencia y protección de las instituciones que salvaguarda.

La Corte les negó el amparo y les aclaró que si querían renunciar al fuero debería pedir licencia o renunciar al cargo.

“No puede configurarse la renuncia pretendida por los recurrentes, pues aun cuando la solicitud de licencia realizada por un congresista ante su Cámara en términos del artículo 62 de la Constitución Federal, tenga como resultado su separación temporal del cargo y en consecuencia.

“La suspensión de la prerrogativa de acuerdo con el artículo 112, esto no significa, como lo señalan aquellos, el otorgamiento de un derecho a favor del funcionario para poder renunciarla, ni mucho menos una competencia delegada a ese órgano para procesar y declararla”, indicó Arturo Zaldívar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR