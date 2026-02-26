Partidos se resisten a perder control y recursos, afirma Arturo Zaldívar sobre reforma electoral

El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, afirmó que la resistencia a la reforma propuesta en materia electoral obedece a que los partidos políticos —incluidos los aliados del oficialismo como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT)— no están dispuestos a perder control ni recursos económicos.

De acuerdo con el también integrante del equipo cercano al gobierno federal, a las fuerzas políticas “les duele” que la reforma plantee ajustes que implican reducir prerrogativas y modificar esquemas de operación interna que actualmente les otorgan poder y financiamiento.

Zaldívar sostuvo que el debate en torno a la reforma no sólo es jurídico o técnico, sino profundamente político, pues toca intereses directos de los institutos partidistas. En ese sentido, señaló que la falta de respaldo incluso entre partidos aliados responde a cálculos internos y a la defensa de sus estructuras.

Las declaraciones se dan en un contexto en el que aún no se consolida una mayoría calificada para sacar adelante los cambios constitucionales, lo que ha generado tensiones entre las fuerzas que integran el bloque oficialista.

La discusión de la reforma continúa en el Congreso, donde se prevé un debate intenso ante la posibilidad de modificar reglas que impactan directamente el financiamiento y funcionamiento de los partidos políticos.

Por su parte, el miércoles, Morena expresó su respaldo a la reforma electoral presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que representa un paso decisivo para profundizar la transformación democrática del país.

El partido oficialista afirmó que la reforma busca erradicar prácticas que, a su juicio, distorsionan la voluntad popular y garantizar que cada voto tenga el mismo valor, al tiempo que las instituciones respondan a la ciudadanía.

Fueron meses de intenso trabajo como parte de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral: escuchar y recorrer el país con el objetivo de que la voz del pueblo marque el rumbo.



