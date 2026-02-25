Así quedaría conformado el Congreso con la Reforma Electoral

Así quedará la integración del Congreso de la Unión

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que la reforma electoral es un compromiso con el pueblo, por lo que será enviada el lunes.

Asimismo, puntualizó que se propone reducir el presupuesto de los partidos y autoridades en un 25 por ciento, que se regulará el uso de Inteligencia Artificial, y que los candidatos deben asistr a los territorios a conseguir el voto.

Por su parte la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez presentó la integración que tendrá el Congreso en caso de que la nueva reforma electoral; que enviará la presidenta el día lunes, sea aprobada.

La reforma electoral contempla diez puntos de acción dentro de su contenido, entre los que se encuentran la elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez durante la conferencia de prensa matutina ı Foto: Captura de pantalla

¿Cómo quedará conformado el Congreso?

De acuerdo con la secretaria de Gobernación, la Cámara de Diputados quedará conformada por 500 diputados que serán electos por votación directa, de los cuáles se dividirán de la siguiente manera:

300 serán electos por Distrito Electoral; es decir, mayoría relativa

200 mantienen la misma fórmula de representación proporcional prevista en la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Las 200 diputaciones se dividirán de la siguiente manera:

97 serán candidatos que no resulten ganadores, pero que obtuvieron los mejores resultados en su partido

95 serán de votación directa por cincuscripción y por partido político, eligiendo a un hombre y una mujer

8 serán de mexicanos residentes en el extranjero

La Cámara de Senadores se integrará por 96 Senadurías, de las cuales 64 deben ser de mayoría relativa y 32 de primera minoría, de acuerdo con la información presentada por la secretaria de Gobernación.

Integración del Congreso de la Unión ı Foto: Especial

En la reforma electoral también se contempla la reducción del gasto, mayor fiscalización, voto en el extranjero, tiempos de radio y televisión, Inteligencia Artificial, cómputos Distritales, democracia participativa, no nepotismo y no reelección.

En cuanto a la reducción del gasto, puntualizó que las elecciones tendrán un decremento de 25 por ciento en el costo, contemplando al INE, los partidos políticos, Organismos Públicos Locales y tribunales electorales.

Los sueldos y bonos de los consejeros y altos mandos del INE tendrán una disminución, esto tomando en cuenta que el artículo 127 contitucional establece que nadie puede ganar más que la Presidenta.

Reducción del gasto ı Foto: Captura de pantalla

Asimismo, en la reforma electoral se propone eliminar la duplicidad de las funciones en los órganos electorales, reducir el gasto del Congreso Federal y los Congresos Locales, y bajar el número de regidurías hasta máximo 15, de acuerdo con la población de cada municipio.

La reforma electoral también contempla que el INE tenga acceso a las operaciones financieras de los partidos y de las personas candidatas, la prohibición de aportaciones en efectivo, y el uso de tecnologías en la fiscalización de los recursos.

Mayor fiscalización ı Foto: Captura de pantalla

En cuanto a el voto del extranjero para los 8 diputados que residen en el extranjero, se facilitará el voto a la diputación migrante para los mexicanos que residen en el extranjero.

También se contempla una reducción de 48 a 35 minutos diarios en cada emisora de radio y televisión en periodo electoral; también se contempla la regulación del uso de Inteligencia Artificial y la prohibición de bots en redes sociales.