Reforma electoral va por recorte del 25% a presupuesto; pluris ya no van por lista

La reforma electoral planteada por la Presidenta Claudia Sheinbaum propone una reducción del 25 por ciento al presupuesto a partidos y autoridades -a las que rebajará salarios-; también disminuye de 128 a 96 senadurías y aunque mantiene las diputaciones por el principio de representación proporcional, éstos ya no derivarán de una designación directa de los partidos, sino también habrán de emanar del voto de la ciudadanía.

En la presentación del proyecto hecha esta mañana desde Palacio Nacional durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se fijó un robustecimiento a las herramientas para fiscalizar los recursos que se utilizan, particularmente en años electorales y también contempla una regulación al uso de la inteligencia artificial.

La Presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que con este proyecto se acaban las listas de los partidos y que los candidatos únicamente esperen a ser elegidos por las cúpulas partidistas, sino que todo aquel que aspire a ocupar un cargo público vaya al territorio y “den la cara”,

TE RECOMENDAMOS: Miércoles de Vivienda Gobierno federal entregan 32 viviendas en Oaxaca

La Presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que su plan no modifica la fórmula que ya radica en la Constitución y que emanó de un consenso al que se llegó hace tiempo.

Al exponer los 10 ejes de la reforma, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mencionó que la conformación de la Cámara de Diputados se mantendrá con 500 integrantes y se conservará la proporción de 300 electos por mayoría relativa, es decir, el voto directo de la población.

En cuanto a las 200 diputaciones de mayoría relativa, 97 habrán de ser aquellos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados en su partido.

Otros 95 habrán de emanar de la votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo un hombre y una mujer. Los 8 restantes deberán ser mexicanos en el extranjero.

En tanto, para el Senado, donde la mandataria recalcó que no hay más listas de partidos, se compondrá por 96 senadurías y ya no 128 como es actualmente; 64 serán de mayoría relativa y 32 de primera minoría.

En cuanto a la reducción presupuestal a las elecciones, el planteamiento es reducir en 25 por ciento el presupuesto que se destina a los partidos políticos, al Instituto Nacional Electoral (INE), a los organismos públicos electorales y tribunales electorales.

Rosa Icela Rodríguez subrayó que para esto se disminuirán los sueldos y bonos de consejeros y altos mandos en el INE, según lo que dicta el artículo 127 constitucional en donde se establece que nadie puede ganar más que la Presidenta.

Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación. ı Foto: Captura de pantalla.

Asimismo, comentó que se elimina la duplicidad de las funciones en los órganos electorales y se recortará el gasto del Congreso Federal y congresos locales, además de disminuir el número de regidurías conforme a la población en cada municipio, de manera que no haya más de 15 integrantes.

Para procurar el adecuado uso de los recursos públicos, se contempla un esquema y uso de tecnologías de fiscalización para garantizar al INE el acceso de manera oportuna a las operaciones financieras de partidos y candidatos.

Dentro de esto, se prohíben las aportaciones en efectivo a los partidos; se estableció que los recursos se manejarán dentro del sistema financiero.

El cuarto eje es abrir y facilitar el voto para la elección de los diputados migrantes que representen a los mexicanos que residen en el extranjero.

El quinto eje plantea reducir los tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral.

Además, se contempla la regulación del uso de IA y se prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales.

En séptimo lugar, propone eliminar el conteo preliminar, conocido como PREP, ya que los cómputos distritales iniciarán en cuanto termine la jornada electoral.

La reforma subraya en su octavo eje la garantía de democracia participativa, de manera que todos los niveles de gobierno amplíen las acciones para abrir consultas a la población; para esto, se permitirá el uso de tecnologías como el voto electrónico en estos instrumentos.

En el penúltimo lugar, la secretaria destacó que se reitera el rechazo al nepotismo, ya fijo en la Constitución, para que ningún cargo de elección popular no sea heredado a familiares.

Además, se prohibirá la reelección consecutiva, es decir, inmediata, en todos los cargos que se elegirán a partir de 2030.

El titular de la Comisión, Pablo Gómez, expuso que este proyecto deriva de 63 audiencias y tras recibir mil 357 propuestas en los acercamientos realizados con la población y expertos en 31 entidades de la república.

Pablo Gómez, presente en Palacio Nacional este día. ı Foto: Captura de pantalla.

Entre estos, 181 personas vinculadas al sistema electoral participaron en la consulta y a quienes dijo reconocer sus planteamientos.

Subrayó que los “viejos” sistema de elección de cargo no han sufrido cambios, el gasto público de los sistemas electorales en México se mantiene como el más alto en el mundo.

“La nueva realidad democrática no puede continuar operando bajo reglas diseñadas dentro de un contexto histórico distinto. La iniciativa de la presidencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum propone una reforma al régimen constitucional electoral mexicano”, dijo.

Tras comentar que en 2024 se destinaron arriba de 50 mil millones de pesos a los comicios, es momento de revisar los gastos electorales, sobre todo cuando no es año electoral.

“Hay que acabar con la hipertrofia de los organismos administrativos electorales que ha sufrido nuestro país. Se propone por tal motivo que el Instituto Nacional Electoral cuente con los órganos temporales suficientes para organizar elecciones y consultas y se aleje de esta hipertrofia que he mencionado”, dijo.

Los 10 puntos de la reforma electoral:

Información oficial. ı Foto: Gobierno de México.

Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión Reducción del gasto Mayor fiscalización Voto en el extranjero Tiempos de radio y televisión Inteligencia Artificial Cómputos Distritales Democracia Participativa No nepotismo No reelección

La Secretaria de Gobernación explicó los 10 puntos que integran la propuesta de reforma electoral. ı Foto: Captura de pantalla.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR