Aun sin apoyo de aliados va la electoral; les dan plazo de reflexión

Luego de advertir que con o sin el respaldo de los aliados presentará la reforma electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a recibir en Palacio Nacional a los líderes de las bancadas de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), encuentro tras el cual determinó presentar públicamente el proyecto este miércoles 25 de febrero; sin embargo, será hasta el próximo lunes cuando remita la iniciativa al Congreso de la Unión, para así dar un plazo de “reflexión” a los aliados, en quienes persistieron inconformidades.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal sostuvo que la reforma y sus planteamientos para modificar la designación de las candidaturas plurinominales, así como la reducción del costo de las elecciones, se presentará aunque los aliados del guinda aún no manifiesten acuerdo con el proyecto.

El dato: la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López, recordó que se recibió una iniciativa ciudadana en materia electoral que deberá discutirse.

Tras revelar que la iniciativa no fue presentada este martes, como se anunció, debido a que el PT y PVEM pidieron un día para analizar la propuesta, subrayó que los términos de la reforma no se acomodarán a los intereses de cada parte, sino de cumplir con el compromiso que se hizo con la ciudadanía.

“Les planteé a los partidos que me llevaron al Gobierno: Morena —o que me postularon— el PT y el Verde: ‘Pues esta es la propuesta, considérenla’. Entonces dijeron: ‘Bueno, vamos a considerar’. Entonces, esperamos. Para nosotros, ya está la propuesta. Y es un asunto de cumplir con lo que nos comprometimos con la gente. Porque no se trata de: ‘Bueno, a ver, quítale aquí, ponle aquí, a ver qué es, y que todo quede igual’. Pues no”, dijo.

35 regidores tienen algunos municipios del país

De esta forma, Sheinbaum Pardo señaló que para ella la propuesta ya está lista y se presentará ante el Congreso de la Unión, donde ya dependerá de sus integrantes si se aprueba o no.

“Ellos plantearon: ‘Bueno, vamos todavía a pensarlo un día más’. Pero, de todas maneras, si no, la presentamos y ya dependerá del Congreso si la aprueba o no la aprueba”, comentó.

Hacia las 16:00 horas de ayer, la mandataria volvió a reunirse con legisladores como el coordinador de diputados del PT, Reginaldo Sandoval; el dirigente nacional de ese partido, Alberto Anaya; el líder del Verde en la Cámara baja, Carlos Alberto Puente, así como los dirigentes de las bancadas de Morena en ambas cámaras: el senador Ignacio Mier y el diputado Ricardo Monreal.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, justificó el retraso en la presentación de la propuesta porque "la Presidenta es muy detallista" y la está revisando.

Al término de la reunión, éste último afirmó que la mandataria expondrá su proyecto en su conferencia mañanera de este 25 de febrero.

Sin embargo, durante los próximos días continuará abierta su discusión y análisis, con la posibilidad de que haya cambios y se siga redactando incluso el fin de semana que viene.

“La Presidenta nos comentó que mañana presentaría la propuesta y todavía dejará cuatro días para que puedan revisar bien los aliados. Ya la iniciativa formal podría ser el lunes de la próxima semana”, dijo Monreal.

Aunque aseguró que ya no hay espacio para negociar los términos de esta reforma, afirmó que en el transcurso de estos días se dará espacio para la reflexión de aliados, de quienes previamente dijo esperar que la “sensatez prive en sus corazones”.

“No (hay espacio para negociar), la propuesta ya la presenta mañana. Aunque contempla los 10 puntos o los 12 puntos que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ha concluido, la Presidenta la presentará como suya en los temas más relevantes. Y la redacción de la iniciativa concluirá el fin de semana todavía para dar tiempo a una reflexión mayor de los aliados y la iniciativa formal ya redactada estaría prevista para presentarse hacia el lunes” dijo.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) reconoció que persisten desacuerdos por parte de los aliados, pero por ello se les concedió un plazo.

“Hay cuestiones, en algunas partes sí, en otras cosas hay indefiniciones, pero por eso este plazo de cuatro o cinco días todavía para la reflexión final”, reiteró.

El legislador sostuvo que el grupo parlamentario guinda mantiene su respaldo total al planteamiento que presentará la mandataria federal.

Contrario a su llegada, los representantes de los partidos aliados, PT y PVEM, salieron de Palacio Nacional sin bajar la ventanilla de los vehículos ni ofrecer declaración alguna.

Sin embargo, al entrar a la junta, el pevemista Puente Salas negó que la intención sea negociar los términos de la reforma y optó por no emitir ninguna consideración al respecto hasta que se conozca el proyecto definitivo.

“En cuanto tengamos una posición, la haremos saber. Por ahora no queremos adelantar en supuestos hasta no conocer el texto. Ya estamos en el último tramo, y se lo tenemos que reconocer… No hay contrapropuesta, no es una negociación de toma y daca, es simplemente estar escuchando cómo va a venir”, señaló.

Asimismo, negó que haya alguna fractura en la coalición e incluso reafirmó que se mantendrán juntos de cara a las elecciones de 2027 y las de 2030.

En la conferencia, Sheinbaum Pardo reiteró que la reforma no planteará la eliminación de las minorías políticas y que se mantiene la figura plurinominal; no obstante, se mantendrá la propuesta de cambiar la manera en que se elige a quienes ocupan dichos lugares, de manera que ya no sean electos directamente por los partidos, sino que también emanen de la elección de la ciudadanía.

“Hay reconocimiento de las minorías, es decir, lo que llamamos la representación proporcional existe, sólo que de manera diferente. Quien quiere el voto popular, tiene que ir a territorio, tiene que ir a buscar el voto, o sea, quien quiere ser representante popular tiene que ir a buscar el voto popular. No puede ser a partir de listas partidarias, ese es el planteamiento que estamos haciendo”, explicó.

También se mantendrá la reducción del costo de las elecciones, a partir de disminuciones salariales a quienes ganan incluso por encima de lo que la Presidenta percibe. El proyecto igualmente contemplará reducciones de cargos en distintas estructuras gubernamentales, como lo son las regidurías.

Verde abre la puerta al respaldo de “muchos compañeros” a enmienda

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) abrió la puerta este martes a respaldar la reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que el Partido del Trabajo (PT) aseguró mantener el diálogo abierto, luego de que ambas fuerzas aliadas sostuvieran durante más de un mes una férrea oposición a la iniciativa que la mandataria decidió presentar sin concesiones tras el fracaso de las negociaciones.

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, fue quien anunció el primer cambio de tono: “Nosotros coincidimos con ella, hay muchos compañeros de nuestra bancada que han manifestado apoyar la reforma electoral de la Presidenta y estamos buscando generar en estas mesas los acuerdos”, declaró el legislador, quien describió la iniciativa como “de avanzada” y calificó el esfuerzo de Sheinbaum por lograr la unidad como “muy importante”.

La Presidenta presentará este miércoles su propuesta electoral e ingresará el documento formalmente al Congreso el lunes. No se sabe ante cuál de las dos cámaras.

Velasco reconoció que aún no hay una posición definitiva de su bancada, pero insistió en el optimismo: “La idea es que vayamos todos juntos”. El senador también salió al paso de las críticas de Morena sobre la lealtad de sus aliados: “Los senadores del Verde en muchos casos han sido más leales con la Presidenta que los senadores de Morena”, afirmó, al recordar que, de 40 iniciativas presentadas por Sheinbaum, 38 han sido aprobadas con el respaldo de su partido.

El giro se da luego de que la noche del lunes Sheinbaum Pardo presentara en privado su propuesta a los coordinadores parlamentarios de la alianza gobernante en Palacio Nacional.

De acuerdo con Velasco, los aliados solicitaron a la Presidenta 24 horas adicionales para revisar el texto antes de hacerlo público, lo que postergó la presentación oficial que estaba prevista para este martes.

Por su parte, el coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, aseguró que su bancada continúa en diálogo rumbo a la eventual reforma electoral y desmintió haber sido reconvenido por sus declaraciones en las que cuestionó la pertinencia de la enmienda.

38 iniciativas presidenciales han sido aprobadas con el respaldo del PVEM

“Es de todo, es de plática, es de diálogo. Nos resolvemos y platicamos toda la coyuntura de cómo está. No está fácil”, señaló el legislador petista previo a su salida a una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Sandoval defendió las declaraciones que realizó en enero pasado, cuando puso en duda la necesidad de impulsar una reforma en materia electoral. Rechazó que hayan sido imprudentes.

“No fueron temerarias, dijimos la pura verdad. Nosotros dijimos lo que es y, bueno, despertó algunas, digamos, ampollas en algunos lugares, pero más allá de eso, no pasa nada. Dijimos la verdad”, sostuvo.

El coordinador del PT evitó pronunciarse ante los medios sobre si su partido se retractó de sus críticas o si el proyecto de reforma fue modificado para convencerlos de acompañarlo.

Al ser cuestionado sobre si ¿el PT no dobló las manos ante la reforma electoral?, el líder petista afirmó: “Nosotros no tenemos que doblar las manos ni nada. ¡No hay reforma, no hay ahorita nada, está en debate!”, respondió al tiempo que consideró normal que existan opiniones a favor y en contra del tema.

Sobre la posibilidad de una ruptura en la coalición entre los partidos aliados Morena-PT-PVEM, el diputado subrayó que su partido prioriza la unidad “Nosotros estamos poniendo en prioridad la unidad. Hay que garantizar la unidad de la coalición y la unidad de México frente al mundo”.

Pide Cárdenas ampliar la discusión

En medio del debate público rumbo a la construcción de la reforma electoral, el fundador del PRD y excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas pidió que la iniciativa, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, sea sometida a un diálogo amplio que contemple la voz de expertos y representantes de los partidos políticos.

“Abrir un diálogo muy amplio entre sectores que están involucrados, como los partidos políticos, la academia. Ahí sería muy importante conocer los puntos de vista de las gentes que están en las facultades de derecho de todo el país, en las facultades ciencias políticas, sociales”, dijo el político tras presentar su libro Por una democracia progresista, en la Feria del Libro en Palacio de Minería.

Cuauhtémoc Cárdenas, ayer, en la presentación de su libro en la FIL del Palacio de Minería.

El Tip: Cárdenas Solórzano acudió ayer a la presentación de su libro “Por una democracia progresista” en el Palacio de Minería, en el marco de la 47 FIL del Palacio de Minería.

El hijo del expresidente Lázaro Cárdenas afirmó que en medio de esta reforma se tiene que realizar una revisión de los sistemas electorales en otros países y considerar los ejemplos más exitosos en términos democráticos.

En este sentido, Cárdenas Solórzano se pronunció a favor de la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum de desaparecer 32 senadores plurinominales, con una proporcionalidad directa también en la Cámara de Diputados.

“Los senadores plurinominales sobran porque tenemos dos senadores de mayoría, uno de minoría y 32 de representación proporcional. Me parece que sería una reforma para ajustar la búsqueda de paridad en la representación de los estados en el Senado, justamente para dar congruencia con lo que dice la Constitución”, afirmó.

Cuauhtémoc Cárdenas también consideró que debe facilitarse la creación de nuevos partidos políticos, como en el caso de Reino Unido donde, puntualizó, si das una cuota de 50 libras tres personas pueden crear un instituto político. Eso sí, precisó, sólo tienen acceso a financiamiento público una vez que obtuvieron el porcentaje requerido para mantener su registro.

El líder experredista opinó, además, que una eventual reforma electoral debe impedir que funcionarios se entrometan en las elecciones y evitar cualquier intento de los gobiernos para influir en el voto.

“Desde el 97 hasta la actualidad podemos decir que los votos se han contado bien. Hay otros reclamos, como que ha habido dinero indebido en las elecciones, por intromisión de funcionarios tratando de inclinar los procesos electorales en favor de sus intereses”, acentuó.

Quien fuera uno de los representantes de la izquierda mexicana llamó a las personas involucradas en la construcción de la reforma electoral a encontrar “cómo eliminar estos defectos de nuestros procesos electorales, pero el respeto al voto es sin duda fundamental en cualquier sistema”.