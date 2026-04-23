Evacuación por presunta amenaza de bomba paraliza clínica del IMSS en Tlalnepantla

Lo que parecía una jornada habitual de consultas médicas se convirtió en un episodio de tensión este jueves en la Unidad de Medicina Familiar No. 64 del IMSS, en la colonia Tequesquinahuac, luego de que se activara una evacuación de emergencia ante un posible riesgo de bomba.

Ubicada sobre Avenida Bomberos, la clínica —que diariamente recibe a cientos de derechohabientes— fue desalojada alrededor del mediodía. Pacientes, personal médico y administrativo abandonaron el inmueble en cuestión de minutos, siguiendo indicaciones de seguridad.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, la instrucción fue clara: salir de manera ordenada, pero inmediata. Algunos pacientes, incluso en espera de consulta o en trámites administrativos, fueron dirigidos hacia zonas seguras en las inmediaciones.

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“Nos pidieron salir rápido, sin correr, pero sin detenernos. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando”, relató una derechohabiente que se encontraba en el área de consulta externa.

Restricción vial en Tequexquináhuac, #Tlalnepantla.

​Debido a un protocolo de seguridad por amenaza de bomba en la Clínica 64 del IMSS, la zona se encuentra acordonada.

​⛔️ Evita las inmediaciones para permitir el paso de unidades de emergencia. pic.twitter.com/dJCAuGVnTB — Zona Tlalnepantla (@zonatlalne) April 23, 2026

Tras la evacuación, elementos de Protección Civil y de la Guardia Nacional arribaron al sitio para implementar un operativo de revisión. La zona fue acordonada para impedir el acceso, mientras especialistas realizaban inspecciones en busca de cualquier artefacto sospechoso.

Hasta el momento, autoridades no han confirmado la existencia de un explosivo; sin embargo, subrayaron que los protocolos se activaron como medida preventiva para salvaguardar la integridad de pacientes y trabajadores.

La presencia de fuerzas federales y municipales se mantuvo durante varias horas, generando expectación entre vecinos y familiares de derechohabientes, quienes permanecieron atentos al desarrollo de la situación.

Como consecuencia del incidente, los servicios médicos fueron suspendidos temporalmente. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la atención se reanudará únicamente cuando se descarte cualquier riesgo y se garantice la seguridad dentro del inmueble.

La interrupción impactó a decenas de pacientes que aguardaban consultas, estudios o trámites, en una clínica considerada clave para la atención primaria en la zona de Tlalnepantla.

El episodio generó inquietud entre los habitantes, quienes reconocen la importancia de esta unidad médica y expresaron preocupación por la seguridad en instalaciones públicas de alta afluencia.

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MSL