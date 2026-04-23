Revelan que Fernando Farías utilizó el alias de Luis Lemus Ramos para ocultarse en Argentina

La ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, reveló que el contralmirante Fernando Farías utilizó un alias para ingresar a Argentina, donde esta tarde fue capturado, acusado de ser pieza clave en una red de huachicol fiscal en México.

De acuerdo con la funcionaria argentina, el nombre falso utilizado por el contralmirante fue el de Luis Lemus Ramos, que aparecía en un pasaporte expedido, presuntamente, en Guatemala.

El contralmirante Fernando Farías acababa de llegar a argentina, donde llevaba dos semanas. Acababa de llegar procedente de Colombia.

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Alejandra Monteoliva detalló que, tras su llegada, el marino decidió alojarse en un apartamento de alquiler temporal en el barrio de Palermo, donde fue detenido.

“Ingresó a Argentina con identidad falsa. Venía desde Colombia con un pasaporte guatemalteco trucho. Su nombre es Fernando Farías Laguna, vicealmirante de la Armada Mexicana con alerta roja de Interpol”, señaló la funcionaria argentina.

La ministra de Seguridad de Argentina afirmó que el contralmirante Fernando Farías Lagunas está acusado de:

Crimen organizado

Intento de homicidio

Robo de combustible

Corrupción

En ese sentido, la ministra argentina aseguró que su país no es refugio de criminales, por lo que lanzó una advertencia.

“El que las hace las paga”, aseguró en un mensaje publicado en la red social X.

Atrapamos a Fernando Farías Laguna, mexicano, ex vicealmirante.



Ingresó al país con un pasaporte falso. Buscado por la DNIC y con alerta roja de INTERPOL por crimen organizado, robo de combustibles e intento de homicidio contra funcionarios en México.



Está detenido y va a ser… pic.twitter.com/JyN84tkqOS — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) April 24, 2026

Defensa de Fernando Farías no ha recibido notificación oficial

La defensa del contralmirante Fernando Farías Laguna aseguró que no cuenta con confirmación oficial sobre su presunta detención en Argentina.

El despacho Epigmenio Mendieta y Abogados dejó claro que hasta ahora no existe notificación formal ni contacto con el marino.

“Ni la defensa ni la familia han sido notificadas oficialmente por autoridad alguna, y tampoco se ha tenido comunicación con nuestro defendido”, expuso la firma.

El despacho anticipó que se encuentra preparado y responderá de inmediato si se confirma la detención. También advirtió que pondrá especial atención ante un posible procedimiento de extradición.

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JVR