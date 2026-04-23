Consejo Consultivo de Morena reconoce labor de Luisa María Alcalde al frente del partido

El Consejo Consultivo de Morena expresó su reconocimiento al trabajo realizado por Luisa María Alcalde Luján al frente del partido, destacando su gestión como una etapa relevante para la consolidación del movimiento con una clara orientación de izquierda.

A través de un posicionamiento, el órgano interno subrayó que durante su dirigencia se fortalecieron las tareas de organización territorial y la vinculación con la militancia, así como con diversos sectores de la sociedad.

Señaló que estas acciones permitieron impulsar la participación activa de mujeres, jóvenes y otros grupos fundamentales para el desarrollo del proyecto político.

Luisa María Alcalde Luján. ı Foto: Cuartoscuro

El Consejo Consultivo destacó que este trabajo contribuyó al fortalecimiento de Morena, sustentado en la organización de base, el trabajo colectivo y el compromiso con la transformación del país.

Ante el inicio de una nueva etapa, el organismo reiteró la importancia de acompañar este proceso con unidad, responsabilidad y madurez política, en un contexto que consideró clave para el futuro del partido.

Luisa María Alcalde ı Foto: Mario Jasso @Cuartoscuro

Asimismo, felicitó a Alcalde Luján por su nuevo encargo, al tiempo que le expresó su reconocimiento y le deseó éxito en el desempeño de sus nuevas responsabilidades.

El Consejo concluyó su mensaje con un llamado a mantener la cohesión interna del movimiento y continuar impulsando los principios que han guiado a Morena desde su conformación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL