Publican en DOF Plan B de la reforma electoral de Sheinbaum

La reforma electoral conocida como “Plan B”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que entra formalmente en vigor tras completar su proceso legislativo.

El decreto, que forma parte de una versión acotada de la propuesta original en materia electoral, fue avalado previamente por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales, requisito indispensable para reformas de carácter constitucional en México.

📄 Ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación el casi Plan B 👇🏽electoral pic.twitter.com/nbaTVlEdEy — Laura Brugés (@LauraBruges) April 24, 2026

¿Qué es el “Plan B” de la reforma electoral?

El llamado “Plan B” surgió luego de que la propuesta inicial no alcanzara la mayoría calificada necesaria en el Congreso. Ante ello, el Ejecutivo federal impulsó una alternativa con cambios más específicos y viables en términos legislativos.

A diferencia de una reforma estructural al sistema electoral, esta versión se centra principalmente en ajustes administrativos, reducción de costos y modificaciones a ciertas reglas operativas.

Principales cambios que establece la reforma

Entre los puntos más relevantes del decreto publicado en el DOF destacan:

Se establecen límites al presupuesto de los congresos locales, fijando un tope de hasta 0.70% del gasto estatal, como parte de una política de austeridad.

La reforma contempla un límite al número de regidores en los municipios, con el objetivo de reducir el tamaño de los cabildos y el gasto asociado.

Funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos locales no podrán percibir salarios superiores al de la Presidencia de la República, además de eliminarse prestaciones consideradas excesivas.

Se modifica el calendario de este ejercicio, vinculándolo con procesos electorales intermedios para optimizar recursos y reducir costos.

Por un lado, el oficialismo sostiene que las modificaciones buscan eliminar privilegios, fortalecer la austeridad y hacer más eficiente el uso de recursos públicos en materia electoral.

En contraste, sectores de oposición han advertido que algunos cambios podrían impactar la operación de las instituciones electorales y reducir su capacidad técnica.

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MSL