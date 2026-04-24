Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 24 de abril

La autopista México-Puebla registra incremento en la carga vehicular este viernes 24 de abril, debido al inicio del fin de semana, lo que genera tránsito constante en ambos sentidos, con mayor intensidad en las salidas de la Ciudad de México hacia Puebla. Aunque la vía opera sin cierres generalizados, autoridades advierten sobre tramos con circulación lenta y posibles retrasos durante el día.

Estado del tránsito hoy

De acuerdo con reportes de autoridades viales, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 24 de abril. La circulación se mantiene abierta; sin embargo, el aumento en el número de vehículos provoca reducciones de velocidad en casetas, accesos y zonas de incorporación, principalmente en horarios de mayor demanda.

A lo largo del día pueden presentarse afectaciones momentáneas por incidentes menores, como choques por alcance, vehículos descompuestos o maniobras en carriles laterales. CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen monitoreo constante para atender cualquier eventualidad y agilizar el tránsito.

Zonas con tránsito lento

Los puntos donde se prevé mayor congestión este viernes incluyen:

La caseta de San Marcos , con alto flujo de salida desde la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con circulación densa.

El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza , uno de los principales cuellos de botella.

La zona de Río Frío, donde son comunes las reducciones de velocidad.

En estos sectores, los automovilistas pueden encontrar circulación intermitente o avance a baja velocidad, especialmente durante la mañana y la tarde.

Condiciones recientes y posibles afectaciones

En días recientes, la autopista México-Puebla registró trabajos de infraestructura y cierres parciales, principalmente en carriles laterales y zonas cercanas al kilómetro 20, derivados de proyectos de movilidad en el oriente del Valle de México.

Aunque estas obras han concluido en su fase principal, autoridades no descartan labores de mantenimiento o ajustes menores, lo que podría generar afectaciones puntuales en la circulación. Asimismo, el incremento en la movilidad propio del viernes puede derivar en retrasos adicionales en distintos tramos.

Recomendaciones para automovilistas

Salir con tiempo suficiente para evitar contratiempos.

Consultar el estado del tráfico en tiempo real antes de viajar.

Respetar límites de velocidad y señalización.

Mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones.

Considerar rutas alternas en caso de congestión severa.

La autopista México-Puebla se mantiene como una de las vialidades más transitadas del centro del país, por lo que las condiciones pueden cambiar rápidamente durante el día, especialmente en fines de semana. Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y mantenerse informados para evitar retrasos en el trayecto.

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MSL