Divide a la 4T polémica por Maru Campos

La controversia por el tema de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y la colaboración de agencias estadounidenses en un operativo estatal de seguridad, dividió al oficialismo, pues mientras unos abogaron por el diálogo y la prudencia, otros exigieron iniciar un juicio político contra la panista.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, hizo un llamado a la prudencia, el diálogo y la conciliación ante la controversia generada en torno a Campos Galván.

El Dato: La mayoría del PAN y el PRI en el Congreso de Chihuahua bloqueó la moción de Morena para citar a comparecer a la gobernadora sobre el caso de los agentes.

En entrevista, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena subrayó que el país atraviesa un momento que requiere unidad nacional y evitar confrontaciones políticas. Señaló que, en caso de existir alguna irregularidad, ésta debe atenderse con apego a la ley, pero en un ambiente de respeto institucional.

Consideró que, aunque el Senado tiene facultades para invitar a comparecer a gobernadores cuando hay presuntas violaciones a la Constitución, estas cuestiones deben conducirse con sensatez y apertura al diálogo. Incluso, mencionó que la mandataria estatal podría declinar la invitación, aunque no sería lo más conveniente.

En ese contexto, respaldó la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en lo relacionado con la defensa de la soberanía nacional y la no injerencia extranjera. Destacó que cualquier situación que involucre la actuación de agentes extranjeros en territorio nacional debe investigarse con seriedad por las autoridades competentes.

En contraste, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, solicitó al Senado de la República iniciar un procedimiento de juicio político y eventual destitución contra la gobernadora de Chihuahua por presuntas violaciones a la Constitución y actos que calificó como una afectación a la soberanía nacional.

Advirtió que permitir la operación de agentes de EU en territorio mexicano sin autorización del Gobierno federal representa una intromisión inaceptable.

“La soberanía de México no está a negociación ni puede quedar sometida a intereses extranjeros”, sostuvo el líder petista, quien señaló que estas acciones incluirían la participación de corporaciones como la CIA, el FBI, la DEA y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), lo que, dijo, vulnera el marco constitucional mexicano al tratarse de atribuciones exclusivas del Gobierno de la República en materia de relaciones exteriores y seguridad nacional.

Por separado, Javier Corral, senador de Morena, advirtió que si la mandataria estatal no acude a la reunión de trabajo a la que fue invitada por el Senado de la República el próximo martes, esa omisión será considerada en las decisiones que se tomen frente al caso de los agentes de la CIA infiltrados en un operativo en la entidad.

“Ya será el criterio de la gobernadora, la valoración de la gobernadora asistir o no”, dijo Corral tras precisar que la invitación ya fue enviada formalmente. “Con base en eso ya se tomará en cuenta esa omisión”, advirtió al ser cuestionado sobre las consecuencias de una eventual inasistencia.

El exgobernador de Chihuahua rechazó que la reunión prevista para el martes en la Comisión de Puntos Constitucionales, constituya una emboscada política o un juicio anticipado contra Campos.