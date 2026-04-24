› Taddei mueve sus fichas

Y hablando de temas electorales, dicen que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, entendió que tiene una carta poderosa y quiso usarla, ésa que le permite hacer nombramientos en direcciones y unidades técnicas del órgano sin que tenga que pedirle permiso al Consejo General —una prerrogativa que le llegó tras una reforma impulsada por Morena—. Luego entonces, la número uno del INE ya removió a los encargados de despacho de Fiscalización y de Asuntos Jurídicos, para nombrar a los tabasqueños —ojo que su estado natal levantó bastantes sospechas, ya se imaginará por qué— Mario Alberto Alejo García y Anahí Silva Tosca. Dicen que aunque Taddei tiene la facultad de mover fichas a discreción en estas áreas, tampoco es que pueda poner a quien sea, pues estos perfiles deben cumplir con varios requisitos que garanticen su idoneidad, como tener una experiencia mínima de cinco años en funciones directivas y, en este caso, en materia de fiscalización, algo que, nos dicen, no alcanzan a cubrir los dos nuevos nombramientos. Además, llamó la atención el hecho de que la consejera presidenta no hizo pública su decisión, lo que ya levantó muchas cejas a nivel interno. Uf.