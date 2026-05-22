¿Quién es Jang Dong-joo? Actor de k-dramas que compartió un video donde se corta un dedo

El actor surcoreano Jang Dong-joo preocupó a miles de seguidores que lo conocen por sus k-dramas por un video en el que muestra como se corta un dedo frente a la cámara, junto con un inquietante mensaje.

El video de autolesión de Jang Dong-joo muestra al actor mientras que trata de cortarse el dedo con diferentes objetos como tijeras o un cuchillo. Según él, eligió el dedo meñique por la relación del mismo con las promesas que había hecho anteriormente.

오늘부터 인간입니다만에 나왔던 장동주 배우 알아?? 그 배우가...자기 인스타그램에서 새끼손가락을 절단하는 영상을 올렸어....병원가봐야할거같은데...어떡하니(영상이랑 사진은 너무 잔인해서 드라마 스틸컷으로 대체해..) pic.twitter.com/75UV4TnKtk — 핑핑이 (@nannynpingping) May 22, 2026

El actor de dramas coreanos aseguró que sentía que había roto muchas promesas importantes a lo largo de su vida, por lo que de manera simbólica había elegido perder el dedo meñique. Esto fue una señal clara de que el joven atraviesa un momento emocional complicado.

¿Quién es Jang Dong-joo?

Jang Dong-joo nació el 25 de octubre de 1994 en Corea del Sur, por lo que actualmente tiene 31 años de edad. A partir del año 2017, ha participado en diversas producciones, incluyendo la serie Criminal Minds, donde fue invitado y encarnó a un delincuente.

Ha formado parte de k-dramas ampliamente reconocidos como The Curling Team , Class of Lies, Let Me Be Your Knight, Gatillo, Humana por Accidente, entre muchas más.

Esta no es la primera vez que el famoso desata preocupación entre sus seguidores. Ya en 2025 desapareció después de publicar un mensaje que decía “lamento mucho”.

El famoso fue víctima de un hackeo y extorsión en 2025. También contó que tenía problemas graves de dinero y que su vida como actor había quedado atrás.

“Actualmente tengo muchas deudas personales. Con la ayuda de mi familia y conocidos, he pagado más de 3.000 millones de wones de una deuda total de aproximadamente 4.000 millones de wones. Aún quedan deudas de unos 700 o 800 millones de wones. Todavía quedan muchas deudas. Tengo previsto pagarlas con todo mi esfuerzo”, dijo en ese entonces.

Un mes después de anunciar el supuesto hackeo, Jang Dong-joo firmo una exclusividad con una agencia de management, pero días después anunció nuevamente su retiro, lo que deja ver los momentos complicados que atraviesa.

Jang Dong-joo se disculpa por su video del dedo

Después de que el tema se hiciera viral en redes sociales, el actor salió a ofrecer disculpas y borró el material de su plataforma. En ese sentido, reconoció que publicar el video de autolesión había sido un error.

También aclaró que su intención no era insinuar una decisión extrema, pues todo estaba relacionado con una decisión personal y emociones acumuladas desde hace tiempo. Dijo estar recibiendo tratamiento y apoyo junto a su familia.

En caso de presenciar un acto de autolesión como el que vieron los fans del actor coreano, hay diferentes medios a los que se pueden dirigir las personas para encontrar ayuda. En México, se recomienda llamar a la Línea de la Vida, cuyo número es el 800-911-2000. Se tratan de situaciones que no deben ser tomadas a la ligera.